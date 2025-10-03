Okan Buruk'tan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi özel görüşme! "Derbiyi bize sen kazandıracaksın"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi yıldız isimle özel görüşme yaparak, derbideki en büyük kozu olduğunu belirtti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi maçının ardından Alman oyuncuyu görüntülü arayan Buruk "Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol" talimatı verdi.
29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.