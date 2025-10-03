Okan Buruk'tan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi özel görüşme! "Derbiyi bize sen kazandıracaksın"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi yıldız isimle özel görüşme yaparak, derbideki en büyük kozu olduğunu belirtti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 09:51
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle ilk puanlarını alan Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbinin şifresini belirledi.

DERBİDEKİ KOZU LEROY SANE

Liverpool maçında sürpriz bir karar vererek Leroy Sane'yi yedek bırakan Okan Buruk, yıldız isimle özel bir görüşme yaptı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi maçının ardından Alman oyuncuyu görüntülü arayan Buruk "Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol" talimatı verdi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
