HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - İngiliz gazeteciden Osimhen isyanı! "Onu neden transfer etmediniz?"
GALATASARAY HABERİ - İngiliz gazeteciden Osimhen isyanı! "Onu neden transfer etmediniz?"
Son dakika Galatasaray haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti. İngiliz gazeteci Nick Miller, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü atan ve adı sezon öncesi Premier Lig devleriyle anılan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde kulüp rekoru kırarak transfer ettikleri Victor Osimhen hakkında konuşurken, "Çok para harcadık," dedi. "Bir Türk takımı için 75 milyon euroya oyuncu almak adeta bir mucizeydi." 'Mucize' kelimesi biraz abartılı olabilir mi? Belki. Ama daha önce hiçbir oyuncuya 20 milyon eurodan (17.5 milyon sterlin; 24 milyon dolar) fazla bonservis bedeli ödememiş bir kulüp için, bu transferde oldukça emin oldukları ortada. Ve Salı gecesi Liverpool'a karşı oynarken gösterdiği performans, bu yatırımın ne kadar akıllıca olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Osimhen galibiyet golünü attı — kabul, penaltıdan — ama sahadaki 72 dakikalık performansının en etkileyici yanı bu değildi bile. Nijeryalı forvet, Liverpool savunmasını sürekli tehdit etti; akıllı koşular yaptı, ani müdahalelerle toplar kaptı, hem kendisi hem de takım arkadaşları için pozisyonlar yarattı. Alisson'un kalesini terk ettiğini fark edip kaleye yolladığı aşırtma, birkaç santimle sezonun en güzel gollerinden biri olmaktan kaçtı. Bazı net fırsatları kaçırdı ve zaman zaman biraz keskinlikten yoksundu ama %100 hazır olmamasına rağmen sahadaki varlığı rakipler için tam bir kâbustu: Buruk onu oynatıp oynatmama kararını son dakikaya kadar bekledi.
Galatasaray, Osimhen'i satın almadan önce deneme avantajına sahipti. 2024-25 sezonunu Napoli'den kiralık olarak geçirmiş ve o sezon Türk şampiyonu için 41 maçta 37 gol atmıştı. Salı günü attığı gol, bu sezonki beşinci maçındaki üçüncü golüydü ve kariyerinde İngiliz kulüplerine karşı oynadığı altı maçta attığı altıncı goldü. Evet, bu gol penaltıydı ve önceki dört gol de Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ve Leicester City'ye karşı gelmişti (altıncı gol ise 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı). Ama şu soruyu da sormadan edemiyorsunuz: Madem İngiliz takımlarına karşı bu kadar gol atıyor, neden İngiliz bir kulüp onu transfer edip kendi adına gol atmasını sağlamadı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Osimhen bu yaz oldukça ulaşılabilirdi. Kiralık dönemi sona erdiğinde Napoli'ye dönmesi söz konusu bile değildi. Gerekli parayı ortaya koyan herhangi bir kulüp, onu alma şansına sahipti. Ancak Premier Lig'in elit takımlarının çoğunun forvete ihtiyacı olmasına rağmen, onu ciddi şekilde isteyen bir kulüp görünmedi. Maçtan önce Arne Slot'a Liverpool'un Osimhen'i transfer etme ihtimali soruldu. Premier Lig şampiyonunun teknik direktörü bu iddiayı reddetti ve Hugo Ekitike ile Alexander Isak'ı istediklerini belirtti. Kabul edilebilir bir tercih. Arsenal'ın da bir santrfora ihtiyacı vardı ama onlar Viktor Gyökeres'i tercih etti: Portekiz'deki çılgın gol istatistikleri düşünüldüğünde bu da mantıklı görünebilir, ancak İsveçli oyuncunun üst düzeyde yalnızca iki sezonluk performansı var. Oysa Osimhen, Gyökeres Brighton'da forma şansı bulamayıp Championship'e kiralanırken İtalya'da goller atıyordu.
Chelsea, Liam Delap ve Joao Pedro'yu transfer etti ama bu oyuncuların hiçbiri Osimhen'in kariyer geçmişine sahip değil. Manchester United, gelecek vadeden bir isim olan Benjamin Sesko'yu tercih etti, ama onun da Osimhen'le kıyaslanabilecek bir geçmişi yok. Newcastle United ise Isak'ın yerine forvet almayacakmış gibi davrandı, ama yıldız oyuncularının gideceği belli iken daha isabetli bir yedek transferi yapsalar, Nick Woltemade yerine çok daha isabetli bir seçim olabilirdi. Bu konuda önerisi olan var mı?
Tabii, bu biraz fazla indirgemeci olabilir. Osimhen'in bu yaz çok fazla talibi olmamasının birçok geçerli nedeni vardı. Fiyat bunlardan biriydi. Premier Lig kulüpleri için bile 75 milyon euro büyük bir para ve Galatasaray ile yapılan uzun pazarlıklara rağmen Napoli bu fiyattan aşağıya inmedi. Ayrıca maaşı da, birazdan göreceğimiz üzere, oldukça yüksek. Afrika Uluslar Kupası (AFCON) da hesaba katılmalı: Premier Lig kulüpleri Afrikalı oyuncuları transfer etmeye karşı değiller ama Aralık ve Ocak aylarında milli takımda olacağı kesin olan bir oyuncuya bu kadar yüksek yatırım yapmak bazı kulüplerin gözünü korkuttu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sakatlık sorunları da var: Osimhen bu sezon şimdiden beş maç kaçırdı, Liverpool maçında da erken çıktı ve kariyeri boyunca kas sakatlıkları yaşadı. Ayrıca güvenilirliği konusunda da bazı soru işaretleri var: Osimhen, Napoli'nin 2022-23'te Serie A şampiyonu olduğu sezon olağanüstüydü, ancak ertesi sezon formu düştü — bu düşüşün birçok nedeni olsa da. Geçen sezon Konyaspor ve Göztepe gibi takımlara karşı attığı goller, bu eleştirilere tam anlamıyla yanıt vermiyor olabilir. Bazı nedenlerse o kadar sağlam değil. Bazı Premier Lig kulüpleri, karakteriyle ilgili şüpheler nedeniyle onu ciddiyetle düşünmedi: Kulüplerden en az biri olumsuz karakter raporları aldı. Ama Türkiye'de onunla çalışanlar — isim vermeden konuşanlar — onun hakkında yalnızca olumlu şeyler söylüyor. Osimhen, kiralık döneminde Galatasaray soyunma odasının önemli bir parçası olmuş ve transfer kalıcı olduktan sonra da olmaya devam etmiş. Ve bu tanıklıklara kulak asmadan bile, Galatasaray'ın soyunma odasını bozacak bir oyuncuya bu kadar para yatırmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz.
Yakın zamanda, Osimhen televizyon izlerken Ankara'da büyük bir ameliyat geçiren bir çocuk hakkında bir habere denk gelmiş. Çocuk narkozdan çıkarken Osimhen'in yatağının ucunda durduğunu hayal/halüsinasyon görmüş. Bu hikâyeyi duyunca Osimhen, çocuğu ve ailesini kulübün tesislerine davet etmiş ve ona imzalı, maçta giydiği formasını hediye etmiş. Elbette, bu tür mütevazı bir yardımseverlik örneği, karakterine dair tüm olumsuz raporların hatalı olduğunu kanıtlamaz. Ancak kulüp moralini hemen bozacak biriyle de pek bağdaştırılmıyor doğrusu.
Sonuç olarak, Osimhen birkaç nedenden ötürü Galatasaray'a kalıcı olarak transfer oldu. İlk olarak, profesyonel açıdan kendini oldukça rahat hissetti: Süper Lig çok güçlü bir lig olmayabilir ama kim bu kadar çok gol atmaktan keyif almaz ki? İkinci olarak, tribünle güçlü bir bağ kurdu. "Taraftarlarımızı çok sevdi ve onlar da onu çok sevdi," dedi Buruk. "Gerçekten büyük bir bağ oluştu. Burada çok mutluydu." Üçüncü faktör ise para. Osimhen yılda yaklaşık 15 milyon euro maaş alıyor, buna ek olarak 5 milyon euro da imaj haklarından kazanıyor; bu da haftalık yaklaşık 400.000 euro ediyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak belirtmek gerekir ki, yaz transfer döneminde Osimhen'i isteyen bir diğer kulüp olan Suudi Arabistan takımı Al Hilal, ona bu miktarın neredeyse iki katını teklif etti. Yani para tek sebep değildi. Belki Premier Lig kulüpleri daha düşük bir ücretle onu ikna edebilirdi. Premier Lig'in elit kulüplerinin çoğunun elit bir forvete ihtiyaç duyduğu bir yazda, bu seviyede bir oyuncu gözlerinin önündeydi. Osimhen için transfer yapılmamasını haklı çıkaran sebepler vardı, ama belki de onu almak için daha fazla neden vardı. Liverpool'a sorun yeter."