GALATASARAY HABERİ - İngiliz gazeteciden Osimhen isyanı! "Onu neden transfer etmediniz?"

Sakatlık sorunları da var: Osimhen bu sezon şimdiden beş maç kaçırdı, Liverpool maçında da erken çıktı ve kariyeri boyunca kas sakatlıkları yaşadı. Ayrıca güvenilirliği konusunda da bazı soru işaretleri var: Osimhen, Napoli'nin 2022-23'te Serie A şampiyonu olduğu sezon olağanüstüydü, ancak ertesi sezon formu düştü — bu düşüşün birçok nedeni olsa da. Geçen sezon Konyaspor ve Göztepe gibi takımlara karşı attığı goller, bu eleştirilere tam anlamıyla yanıt vermiyor olabilir. Bazı nedenlerse o kadar sağlam değil. Bazı Premier Lig kulüpleri, karakteriyle ilgili şüpheler nedeniyle onu ciddiyetle düşünmedi: Kulüplerden en az biri olumsuz karakter raporları aldı. Ama Türkiye'de onunla çalışanlar — isim vermeden konuşanlar — onun hakkında yalnızca olumlu şeyler söylüyor. Osimhen, kiralık döneminde Galatasaray soyunma odasının önemli bir parçası olmuş ve transfer kalıcı olduktan sonra da olmaya devam etmiş. Ve bu tanıklıklara kulak asmadan bile, Galatasaray'ın soyunma odasını bozacak bir oyuncuya bu kadar para yatırmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz.

Yakın zamanda, Osimhen televizyon izlerken Ankara'da büyük bir ameliyat geçiren bir çocuk hakkında bir habere denk gelmiş. Çocuk narkozdan çıkarken Osimhen'in yatağının ucunda durduğunu hayal/halüsinasyon görmüş. Bu hikâyeyi duyunca Osimhen, çocuğu ve ailesini kulübün tesislerine davet etmiş ve ona imzalı, maçta giydiği formasını hediye etmiş. Elbette, bu tür mütevazı bir yardımseverlik örneği, karakterine dair tüm olumsuz raporların hatalı olduğunu kanıtlamaz. Ancak kulüp moralini hemen bozacak biriyle de pek bağdaştırılmıyor doğrusu.