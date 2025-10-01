CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ömer Üründül, sarı-kırmızılılara övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte Üründül'ün yorumları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 09:04
Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Sabah yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirdi.

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

"GALATASARAY TARİHİ BİR İŞ BAŞARDI"

Üründül, sarı-kırmızılıların performansını şu sözlerle övdü: "Son yıllarda Galatasaray'ın böylesine güçlü bir takıma karşı 75 dakika boyunca bu kadar organize bir pres yaptığını hiç görmedim. Liverpool'u adeta sahada kilitlediler. 16. dakikada kazanılan penaltı ve Osimhen'in golüyle birlikte özgüven zirve yaptı. Seyircinin yarattığı olağanüstü atmosferle birlikte sahada sınırsız bir enerji vardı. Hatta bu enerji, sınırların da ötesine geçti."

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

"ÖNE ÇIKAN İSİMLER: TORREIRA, JAKOBS VE İLKAY"

Üründül, özellikle bazı oyuncuların performansına dikkat çekti: "Başta Torreira olmak üzere birçok oyuncunun fiziki direnci üst düzeydi. Sakatlıktan çıkan ve hazır olmayan Osimhen'in hücum presinde 2-3 kez top kapması, Yunus'un oyundan çıkana kadar olağanüstü savunma katkısı ilginç detaylardı. İlkay, zekâsı ve futbol bilgisini sahaya yansıttı. Lemina, Torreira, Singo ve Davinson müthiş bir savaş verdi. Gecenin sürprizi ise bence Jakobs oldu. Uğurcan da kalede her geçen gün daha güven veriyor."

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

"OKAN BURUK'UN İKİ BÜYÜK DOĞRUSU…"

Galibiyette teknik direktör Okan Buruk'un kararlarının da payı olduğunu vurgulayan Üründül, şu ifadeleri kullandı: "Buruk'un iki büyük doğrusu vardı. İlki; fiziksel olarak hazır olmayan Icardi ve Sane'yi yedek kulübesinde tutması. İkincisi ise geriden pasla çıkmak yerine uzun toplarla oynayarak Liverpool'un presine takılmama anlayışıydı. Bu taktik rakibi bozdu."

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

"TEK YANLIŞI ICARDI HAMLESİ"

Öte yandan Buruk'un tek hatasına da değinen Üründül, "Son bölümde takım tamamen yorulmuşken Icardi'yi oyuna alması bence doğru bir tercih değildi" yorumunu yaptı.

Ömer Üründül’den Galatasaray’a övgü dolu yorumlar: Enerji patlaması yaşandı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un rotasyon yapmasını normal karşılayan Üründül, Szoboszlai'nin sağ bekte değerlendirilmesini ise "Hiç mantıklı bir karar değildi" sözleriyle eleştirdi.

