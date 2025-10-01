Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı. İngiliz ekibinin efsane futbolcularından Jamie Carragher, Kırmızıların Galatasaray'a yenilgisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Carragher, "Üst düzey bir takım izlediğimi hissetmiyorum. Liverpool şu anda futbol oynamıyor, basketbol oynuyor. Üst düzey takımlar böyle oynamıyor." dedi.
"SLOT ALDIĞI PARAYI HAK ETMELİ"
Arne Slot'u da eleştiren Jamie Carragher, "Bunu teknik direktöre en başından beri söyledim, bunu benden çok daha iyi biliyor. Açıkçası harika bir teknik direktör. Ama şu anda Liverpool, geçen sezon üst düzey bir takım, çalışkan bir takım olarak adlandırabileceğim bir takım değil. Transferde biraz yıldız tozu serptiler ve bundan hiçbir şey kazanamadılar. Ayrıca savunmada çok şey kaybettiler. Sanırım Slot için geçen sezon çok rahat geçti, artık parasını hak etmesi gerekiyor. Geçen Premier Lig'i kazandı, bu inanılmaz. Ancak çözmesi gereken birkaç sorun var ve bunları nasıl başaracağı gerçekten ilginç olacak." ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA DURUM TAM BİR KARMAŞA"
Sezon başında 125 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Florian Wirtz hakkında da konuşan Carragher, 'Şu anda takımın dengesinin doğru olduğunu düşünmüyorum ve bu konuda öne çıkan isim Florian Wirtz. Hiç rekabetçi değil. Lige yeni gelen genç bir çocuk. Liverpool'da oynayacak çok zamanı var ancak şu anda takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Liverpool geçen sezonki haline dönmeli ve oradan biraz özgüven kazanmalı, savunmada istikrar sağlamalı. Çünkü şu anda durum tam bir karmaşa." notunu düştü.