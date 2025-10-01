CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı. İngiliz ekibinin efsane futbolcularından Jamie Carragher, Kırmızıların Galatasaray'a yenilgisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 13:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (p) kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti dünya çapında ses getirirken, İngiliz ekibinin efsanesi Jamie Carragher'ın sözleri gündem oldu.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Maç sonrası CBC Sports'ta konuşan Carragher, yıllarca formasını giydiği kulübe ateş püskürdü.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kadrosunu eleştiren Jamie Carragher, İngiliz ekibinin üst düzey bir takım olmadığını ve durumun 'karmakarışık' olduğunu söyledi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

"LIVERPOOL FUTBOL DEĞİL BASKETBOL OYNUYOR"

Carragher, "Üst düzey bir takım izlediğimi hissetmiyorum. Liverpool şu anda futbol oynamıyor, basketbol oynuyor. Üst düzey takımlar böyle oynamıyor." dedi.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

"SLOT ALDIĞI PARAYI HAK ETMELİ"

Arne Slot'u da eleştiren Jamie Carragher, "Bunu teknik direktöre en başından beri söyledim, bunu benden çok daha iyi biliyor. Açıkçası harika bir teknik direktör. Ama şu anda Liverpool, geçen sezon üst düzey bir takım, çalışkan bir takım olarak adlandırabileceğim bir takım değil. Transferde biraz yıldız tozu serptiler ve bundan hiçbir şey kazanamadılar. Ayrıca savunmada çok şey kaybettiler. Sanırım Slot için geçen sezon çok rahat geçti, artık parasını hak etmesi gerekiyor. Geçen Premier Lig'i kazandı, bu inanılmaz. Ancak çözmesi gereken birkaç sorun var ve bunları nasıl başaracağı gerçekten ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

Liverpool efsanesinden şok sözler! Galatasaray yenilgisi sonrası çılgına döndü

"ŞU ANDA DURUM TAM BİR KARMAŞA"

Sezon başında 125 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Florian Wirtz hakkında da konuşan Carragher, 'Şu anda takımın dengesinin doğru olduğunu düşünmüyorum ve bu konuda öne çıkan isim Florian Wirtz. Hiç rekabetçi değil. Lige yeni gelen genç bir çocuk. Liverpool'da oynayacak çok zamanı var ancak şu anda takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Liverpool geçen sezonki haline dönmeli ve oradan biraz özgüven kazanmalı, savunmada istikrar sağlamalı. Çünkü şu anda durum tam bir karmaşa." notunu düştü.

"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
Tedesco konuşuyor | CANLI
DİĞER
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler'i öve öve bitiremedi: "İnanılmaz bir yetenek..."
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
Doğan: Uğurcan çok önemli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco konuşuyor | CANLI Tedesco konuşuyor | CANLI 14:50
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! 14:29
Göztepe için fırsat büyük! Göztepe için fırsat büyük! 14:08
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 13:51
Bayer Leverkusen-PSV maçı detayları! Bayer Leverkusen-PSV maçı detayları! 13:30
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 12:53
Daha Eski
Doğan: Uğurcan çok önemli... Doğan: Uğurcan çok önemli... 12:27
Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! 12:26
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları 12:21
Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor 12:14
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! 12:08
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 12:07