GALATASARAY HABERLERİ - Liverpool'a gol atan Victor Osimhen tarihe geçti!

Sakatlığını atlatan ve Galatasaray formasına kavuşan Victor Osimhen, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Liverpool mücadelesinin 16'ncı dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı golcü, 4 maç aranın ardından gol atmış oldu. Karşılaşmayı penaltı golüyle kazanan Galatasaray'da maçın oyuncusu da seçilen Osimhen; bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk, toplamda ise gol sayısını 3'e çıkardı. NİJERYA TARİHİNE GEÇTİ Liverpool filelerini havalandıran Victor Osimhen, attığı bu golle tarihe geçti. 26 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde 10. golüne ulaştı ve bu organizasyonda en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk penaltı golünü de kaydetmiş oldu.