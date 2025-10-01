GALATASARAY HABERLERİ - Liverpool'a gol atan Victor Osimhen tarihe geçti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen tarihe geçti. Galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı yıldız futbolcu bir ilki başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 12:08
Sakatlığını atlatan ve Galatasaray formasına kavuşan Victor Osimhen, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Liverpool mücadelesinin 16'ncı dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Nijeryalı golcü, 4 maç aranın ardından gol atmış oldu.

Karşılaşmayı penaltı golüyle kazanan Galatasaray'da maçın oyuncusu da seçilen Osimhen; bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk, toplamda ise gol sayısını 3'e çıkardı.

NİJERYA TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool filelerini havalandıran Victor Osimhen, attığı bu golle tarihe geçti.

26 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde 10. golüne ulaştı ve bu organizasyonda en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk penaltı golünü de kaydetmiş oldu.

