GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'a atmosferi soran Liverpool'lu futbolcu ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'a atmosferi soran Liverpool'lu futbolcu ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılarda maç sonu konuşan İlkay Gündoğan, Liverpool'lu bir futbolcunun, RAMS Park'taki atmosferi kendisine sorduğunu açıkladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:07
GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi? diye sordu"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi? diye sordu"

Temsilcimizin İngiliz devine karşı aldığı galibiyet Avrupa'da büyük ses getirirken RAMS Park atmosferi de gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi? diye sordu"

SALAH ISLIKLARA DAYANAMDI

Maça yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah, tribünlerden yükselen gürültüye dayanamadı. Mısırlı yıldızın kulaklarını kapattığı o anlar sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi? diye sordu"

İLKAY: ATMOSFER HEP BÖYLE Mİ? DİYE SORDU

Maç sonu galibiyeti değerlendiren İlkay Gündoğan, "Rakip oyunculardan biri yanıma geldi ve bana, 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim veremem." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi? diye sordu"

İlkay'ın maç sonu Muhammed Salah ile konuştuğu kameralara yansırken Mısırlı oyuncunun gülümseyerek İlkay Gündoğan'a bir soru sorduğu, İlkay'ın da kafasını sallayıp onayladığı görüldü.

