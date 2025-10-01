GALATASARAY HABERLERİ - İlkay'a atmosferi soran Liverpool'lu futbolcu ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanarak Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.
Temsilcimizin İngiliz devine karşı aldığı galibiyet Avrupa'da büyük ses getirirken RAMS Park atmosferi de gündem oldu.
SALAH ISLIKLARA DAYANAMDI
Maça yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah, tribünlerden yükselen gürültüye dayanamadı. Mısırlı yıldızın kulaklarını kapattığı o anlar sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.
