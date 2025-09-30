CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk Liverpool maçı öncesi Salah itirafı: Yedek olacağını biliyorduk

Okan Buruk Liverpool maçı öncesi Salah itirafı: Yedek olacağını biliyorduk

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:26 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Liverpool maçı öncesi Salah itirafı: Yedek olacağını biliyorduk

Galatasaray ile Liverpool arasından oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık.

Rakibimiz iyi takım ama eksileri de var bunları değerlendireceğiz.

Oyuncularımı çok iyi gördüm. Dünkü istekleri, taktiksel olarak yaptıkları, her şey şu anda iyi gözüküyor. Maç şansı da önemli. Başlangıçta sertliğe de göstermemiz önemli olacak. Newcastle maçında gördük bunu. 11'e 11 gibi oynadılar Liverpool'a karşı. İç sahada rakibe yakın oynayacağız ve bu baskıyı rakibe hissettirmeye çalışacağız.

Osimhen'de son durum ne?
İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane...
DİĞER
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
RAMS Park'ta ışık şovu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Caner Erkin'in cezası belli oldu Caner Erkin'in cezası belli oldu 20:49
7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:37
Enrique: Ben bir Barça fanıyım Enrique: Ben bir Barça fanıyım 20:36
Liverpool RAMS Park Stadyumu'na hareket etti Liverpool RAMS Park Stadyumu'na hareket etti 20:27
RAMS Park'ta ışık şovu! RAMS Park'ta ışık şovu! 20:22
FIFA'dan skandal İsrail kararı! FIFA'dan skandal İsrail kararı! 19:58
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen iddiası! "Sağlık problemi..." Çakar'dan Osimhen iddiası! "Sağlık problemi..." 19:54
Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu 19:46
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:26
Anadolu Efes - M. Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes - M. Tel Aviv | CANLI 19:19
İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane... İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane... 18:57
Gomis'ten G.Saray paylaşımı! Gomis'ten G.Saray paylaşımı! 17:53