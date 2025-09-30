Okan Buruk Liverpool maçı öncesi Salah itirafı: Yedek olacağını biliyorduk

Galatasaray ile Liverpool arasından oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık.

Rakibimiz iyi takım ama eksileri de var bunları değerlendireceğiz.

Oyuncularımı çok iyi gördüm. Dünkü istekleri, taktiksel olarak yaptıkları, her şey şu anda iyi gözüküyor. Maç şansı da önemli. Başlangıçta sertliğe de göstermemiz önemli olacak. Newcastle maçında gördük bunu. 11'e 11 gibi oynadılar Liverpool'a karşı. İç sahada rakibe yakın oynayacağız ve bu baskıyı rakibe hissettirmeye çalışacağız.