Lemina: Agresif olmalıyız

Lemina: Agresif olmalıyız

Eintracht Frankfurt maçının başlarında iyi oynadık. Bu tarz maçlarda ufak hatalar gidişatı etkiliyor. Agresif olmak ve rakibimize boşluk bırakmamak önemli olacak”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Lemina: Agresif olmalıyız

Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Mario Lemina, Kendilerini çok önemli bir maçın beklediğini söyledi. Liverpool'un dünyanın en iyi takımlarından birisi olduğunu belirten Lemina, "Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz bu maça pozitif yaklaşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbolculardan oluşuyoruz. Rakip zor ama 3 puan almak istiyoruz. Ümit ediyorum ki bu sene büyük başarılara imza atacağız.

Liverpool'un nasıl bir takım olduğunu biliyorum. Bu maç, sadece bir oyuncuyla ilgili olmayacak. Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyoruz. Biz de kendimizle gurur duymak istiyoruz. Eintracht Frankfurt maçının başında çok iyi oynadık. Maça nasıl başladıysak öyle devam etmeliyiz. Artık yeni bir maç var önümüzde. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
