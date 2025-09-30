Korkmuyoruz

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, rakiplerinden korkmadıklarını söyledi. Ellerinden geleni yaparak kazanmak istediklerini belirten başarılı çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Bu tür kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, özellikle sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Bence birinci amaç rakibimizden korkmadan sahada mücadele edebilmek. Bu korkuyu göstermemeli, bu birlikteliği sergilemeli, top bizdeyken ve rakipteyken aynı şeyi düşünmeliyiz. Top onlardayken çok iyiler ama geçişlerde inanılmaz hızlılar. Rakibimizin hücum güçlerini düşünerek önlemler alacağız ama oyun pozisyonla alakalı bir şey. Ne kadar plan yaparsanız yapın çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yarın yüzde yüzümüze vererek rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. G.Saray'ın kimliğini göstermesi lazım."

SORUMLULUK BANA AİT

Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. Tabii ki ligde iyi oynamadığımız maçlar oldu. Buna katılıyorum. Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada da birinci sorumluluk tabii ki benim. Bu teknik direktörün sorumluluğu. Oyuncularını iyi hazırlama, onları iyi motive etme, maç planını iyi yapma sorumluluğu teknik ekipte. Bütün oyuncularıma güveniyorum.

TUTKUYU SAHADA GÖSTERMELİYİZ

G.Saray çok büyük ve önemli maçlar oynadı. Ben de bunların birçoğunda yer aldım. Önemli başarılar kazandım. Şimdi teknik direktör olarak bu başarıların altına oyuncularımla birlikte imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte yarın oluşturacağımız atmosferle tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Sonrasında goller de gelecektir.

AMACIMIZ İLK 24'E KALMAK

Her takımın burada ilk amacı ilk 24'ün içinde olmak. Geçen senenin kazananı son maçta ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız da var. İlk günkü hedefimizle devam edeceğiz. Önümüzde de çok önemli bir karşılaşma var. Bu karşılaşmada da planlarımız ve düşüncelerimiz var. Ancak her şeyden önemlisi bence sahada iyi bir takım olmamız, inanmamız gerekiyor.

LEMINA'DAN GOL BEKLİYORUM

Teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısına birlikte katıldığı Mario Lemina'dan gol beklediğini söyledi. Daha önce bir orta saha oyuncusu olarak futbolculuk döneminden Liverpool'a gol attığını hatırlatan Buruk, "Evet bir orta saha oyuncusu olarak Liverpool maçında uzaktan bir gol atmıştım. Şimdi o golü Lemina'dan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.