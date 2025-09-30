Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'taki tarihi Liverpool galibiyetinin ardından konuştu. İşte o sözler... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 01:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'taki tarihi Liverpool galibiyetinin ardından konuştu. İşte o sözler...

"HER ŞEYİ BERABER YAPTIK"

"Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık."

"TÜRKİYE LİGİ'NİN DEĞER GÖRMEMESİ..."

"Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey."

"ÇOK BÜYÜK ŞANSLAR VERMEDİK"

"Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."

"BU MAÇIN HİKAYESİNİ OYUNCULAR YAZDI"

"Herkes 'Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak?' diyordu. Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı."

OSIMHEN'İN DURUMU

"Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi."

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
