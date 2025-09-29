Ryan Babel’den Galatasaray’a Liverpool uyarısı: İki oyuncuya dikkat etmeliler!

"ISAK VE GRAVENBERCH ÇOK TEHLİKELİ" Liverpool'un dikkat edilmesi gereken oyuncularını da değerlendiren Babel, uyarılarını net bir şekilde dile getirdi: "Galatasaray özellikle Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 formunda değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Ayrıca Gravenberch orta sahayı domine eden, sezona çok iyi başlayan bir futbolcu. Böyle oyuncuların değeri çoğu zaman geri planda kalıyor çünkü hep golcüler konuşulur. Oysa maçın kontrolü çoğunlukla orta sahada olur. Galatasaray'ın Gravenberch'e karşı ekstra önlem alması gerekiyor."