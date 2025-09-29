Ryan Babel’den Galatasaray’a Liverpool uyarısı: İki oyuncuya dikkat etmeliler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'a eski oyuncusu Ryan Babel'den kritik tavsiyeler geldi. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların güçlü yanlarını öne çıkarırken Liverpool'da öne çıkan iki isme özellikle dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.
"RAMS PARK HER RAKİP İÇİN ÇOK ZOR"
TRT Spor'a konuşan Babel, Galatasaray'ın her zaman zorlu bir rakip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray çok iyi bir kadroya sahip ve sezona çok iyi başladı. Frankfurt karşısında alınan sonuç elbette istenmeyen bir tabloydu ama RAMS Park'ta oynamak her rakip için çok zor. Galatasaray sahasında her zaman farklı bir takıma dönüşür."
Tecrübeli futbolcu, atmosfer kıyaslaması da yaparak, "Anfield da RAMS Park da eşsiz stadyumlar. İngilizler futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusu kesinlikle başka bir seviyede. Onlar gibi bir taraftar topluluğu dünyada yok" dedi.
Liverpool'un dikkat edilmesi gereken oyuncularını da değerlendiren Babel, uyarılarını net bir şekilde dile getirdi: "Galatasaray özellikle Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 formunda değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Ayrıca Gravenberch orta sahayı domine eden, sezona çok iyi başlayan bir futbolcu. Böyle oyuncuların değeri çoğu zaman geri planda kalıyor çünkü hep golcüler konuşulur. Oysa maçın kontrolü çoğunlukla orta sahada olur. Galatasaray'ın Gravenberch'e karşı ekstra önlem alması gerekiyor."
"SANE ÇOK BÜYÜK BİR PROFESYONEL"
Sarı-kırmızılıların yeni yıldızlarından Leroy Sane hakkında da konuşan Babel, Alman oyuncuya övgü dolu sözler söyledi: "Leroy Sane çok yetenekli, kariyeri zaten bunun kanıtı. Belki biraz daha form tutması gerekiyor ama takıma çok katkı vereceği kesin. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu, benim oynadığım döneme kıyasla çok daha tecrübeli ve yetenekli. Biz o zaman gelişmeye çalışan bir takımdık, şimdiki takım ise hem ligde hem Avrupa'da başarı için çok daha hazır."