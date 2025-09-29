Osimhen hazır

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, yarın oynanacak olan kritik Liverpool mücadelesi düşünülerek Alanya deplasmanına götürülmüştü. Maçın son bölümünde teknik direktör Okan Buruk tarafından kendisini test etmesi için sahaya sürülen 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, iyi hissettiğini gösterdi. Her fırsatta Liverpool mücadelesinde forma giymek istediğini belirten dünya yıldızı, yarın oynanacak olan kritik mücadelede ilk 11'deki yerini alacak.

ICARDI KULÜBEYE GEÇECEK

Bütün oyun planını Osimhen'in üzerine kuran teknik direktör Okan Buruk da bu gelişme sonrasında çok mutlu oldu. Fiziksel eksiğini kapatmaya çalışan Mauro İcardi'yi kulübeye çekecek olan başarılı çalıştırıcı, formayı yeniden Osimhen'e teslim edecek. Barış Alper Yılmaz, Alanya karşısında olduğu gibi yeniden kanada geçecek ve ona Yunus Akgün ile Leroy Sane destek olacak. Liverpool önünde Osimhen'in ne kadar sürece alabileceği oyunun gidişatına göre belli olacak. Oyunun son bölümünde ise İcardi'nin sahaya dahil olması bekleniyor.