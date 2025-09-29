CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz basınına verdiği röportajda Jose Mourinho ile arasındaki rekabete dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Buruk'un açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:03
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, The Athletic'e özel açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, hem sarı-kırmızılıların hedeflerini hem de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında görev yapan Jose Mourinho ile yaşadıklarını anlattı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

"BİZ GALATASARAY'IZ, TÜM MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki motivasyonu şu sözlerle dile getirdi: "Geçen yıl iki maç kala şampiyon olduk ama o iki maçı finalmiş gibi oynadık. Galatasaray asla 'yeter' demez. Biz Galatasaray'ız, tüm maçları kazanmalıyız."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

UEFA KUPASI HATIRLATMASI

2000'de kazanılan tarihi UEFA Kupası'na da değinen Buruk, o dönemi bugünle kıyasladı: "Oyuncu olarak o kupayı kazanmak çok önemliydi. O yıllarda üst üste dört Türkiye Kupası kazandık, ardından UEFA Kupası geldi. Şimdi de benzer bir tablo var. Üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu hedefliyoruz ve Avrupa'da da başarı istiyoruz. Bu, bu yılki en büyük hayalimiz."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

MOURINHO REKABETİ VE İTİRAF

Geçen sezonun en çok konuşulan rekabetlerinden biri olan Okan Buruk – Mourinho mücadelesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı: "Geçen yıl Mourinho'ya karşı büyük bir mücadeleydi. Normalde Galatasaray, Fenerbahçe ya da Manchester City ile karşılaşır. Ama teknik direktör olarak ben de özel bir şey yaratmak istedim. Sonunda biz ondan daha iyiydik. Onlara kendi sahalarında iki kez üstün geldik ve şampiyonluğu kazandık."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

Buruk, Mourinho ile yaşadığı gergin anı da şöyle anlattı: "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm ve biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, zaferimizi kutluyordum, o yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık ama farklı bir sahne yaşandı."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

MOURINHO'YA ELEŞTİRİ

Portekizli teknik adamın artık eski odak noktasında olmadığını dile getiren Buruk, "Eskisi gibi futbola bakmıyor. Tarzını hiç değiştirmedi. Elbette çok önemli bir karakter ve karizmaya sahip ama teknik direktör olarak kendimizi geliştirmek zorundayız. Belki de onun sorunu, kendini geliştirmemiş olması." sözleriyle rakibini eleştirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

"TÜRKİYE DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Kariyer planları hakkında da konuşan Buruk, Premier Lig hedefini şu cümlelerle paylaştı: "Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim hem Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında da çalışmak istiyorum. Premier Lig büyük bir rekabet alanı, teknik direktörler için zirve noktası. Ama benim için en değerlisi Galatasaray'ın başında olmak. 11 yaşında Galatasaray altyapısına katıldım, bugün 51 yaşındayım ve teknik direktörüm. Bu benim takımım, burada olmak büyük bir onur."

