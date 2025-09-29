Galatasaray’da Okan Buruk’tan Mourinho itirafı: Oyuncu gibiydim, biraz abarttım!

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak hem benim hem Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında da çalışmak istiyorum. Premier Lig büyük bir rekabet alanı, teknik direktörler için zirve noktası. Ama benim için en değerlisi Galatasaray'ın başında olmak. 11 yaşında Galatasaray altyapısına katıldım, bugün 51 yaşındayım ve teknik direktörüm. Bu benim takımım, burada olmak büyük bir onur."