Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları!

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları!

Galatasaray – Liverpool maçı biletleri satışa çıktı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. 30 Eylül 2025 Salı günü İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak bu kritik mücadele için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı, biletler ne kadar? İşte detaylar!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 16:44
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları!

Galatasaray – Liverpool maçı için biletler hangi tarihte satışa çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak derbi, hem taraftarlar hem de futbol medyası için büyük önem taşıyor. Galatasaray – Liverpool maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta derbisi, 30 Eylül 2025'te İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak. Taraftarlar, Passo üzerinden satışa çıkan biletleri hızlı bir şekilde temin etmek istiyor. Peki, Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı, biletler ne kadar? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00'e kadar bilet alabilirler.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

