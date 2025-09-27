GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ: Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Liverpool bilet fiyatları!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray – Liverpool maçı için biletler hangi tarihte satışa çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak derbi, hem taraftarlar hem de futbol medyası için büyük önem taşıyor. Galatasaray – Liverpool maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta derbisi, 30 Eylül 2025'te İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak. Taraftarlar, Passo üzerinden satışa çıkan biletleri hızlı bir şekilde temin etmek istiyor. Peki, Galatasaray Liverpool maç biletleri satışa çıktı mı, biletler ne kadar? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00'e kadar bilet alabilirler.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray