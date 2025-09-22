Davinson Sanchez Mario Lemina ve Gabriel Sara neden ilk 11'de değil? Okan Buruk açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"Tabii ki onu bu sene daha çok dile getiriyoruz, oyuncu değişikliklerini yapmamız gerekiyor maç maç. Davinson ile başlamadım. Bizimle oynadı, milli takımda oynadı, onun bir nefes alması gerekiyordu. Maçın başında başlatmıyorum. Oyunun devamında duruma göre kullanmayı düşünmüyorum. Lemina da aynı şekilde. Sara'nın da sakatlığı vardı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Maç maç, rakibe göre, yorgunluğumuza göre değişiklikleri yapıyoruz. Bunu doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Buna dikkat etmek zorundayız.

"6. GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORUZ"

Ligde 5 galibiyet aldık. 6. galibiyeti almak istiyoruz. Konyaspor, lige iyi başladı. Güçlü bir Konyaspor görüyoruz, iyi bir takımlar. Onlara karşı oyuna doğru bir şekilde başlamamız, sakin, rahat, öz güvenli olmamız gerekiyor.

"KAFAMIZI KALDIRMA VAKTİ"

Pazartesi olmasına rağmen taraftarımız burada. Hafta içinde onları üzdük ama şimdi kafamızı kaldırma vakti. Bugün özellikle bizim için, oyuncularımız için, bütün Galatasaray takımı için ayağa kalktığımızı ve bir şanssızlık yaşadığımızı düzelteceğimizi, güçlü bir kadro olduğumuzu, mental olarak ne kadar güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma güveniyorum."

