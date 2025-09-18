CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sahalara ne zaman dönecek? Osimhen'den Galatasaraylıları sevindiren haber!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım'ı ile çıktığı maçta talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği merak edilirken yıldız isimle ilgili dikkat çeken haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 12:17
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Uganda ile karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Futbolcu bu sakatlığı nedeniyle E. Frankfurt maçının kadrosunda yer almadı.

Yıldız ismin sahalara ne zaman geri döneceği merak edilirken Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sabah'ın haberine göre Osimhen'in 23 Eylül'de Konyaspor ile oynanacak maça da yetişmesi beklenmiyor. Sağlık ekibinin oyunucunun durumunu yakından takip ettiği ve risk almak istemediği öğrenildi.

DEV MAÇTA SAHADA OLMASI PLANLANIYOR

Galatasaray cephesinde asıl hedefin yıldız ismin 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçında sahada yer almasının planlandığı olduğu aktarıldı. Bu nedenle futbolcuyu hazır hale getirmek için yoğun bir tedavi ve bireysel antrenman programı uygulandığı öğrenildi.

