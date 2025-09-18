Sahalara ne zaman dönecek? Osimhen'den Galatasaraylıları sevindiren haber!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım'ı ile çıktığı maçta talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği merak edilirken yıldız isimle ilgili dikkat çeken haber geldi. İşte detaylar...
Sabah'ın haberine göre Osimhen'in 23 Eylül'de Konyaspor ile oynanacak maça da yetişmesi beklenmiyor. Sağlık ekibinin oyunucunun durumunu yakından takip ettiği ve risk almak istemediği öğrenildi.
DEV MAÇTA SAHADA OLMASI PLANLANIYOR
Galatasaray cephesinde asıl hedefin yıldız ismin 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçında sahada yer almasının planlandığı olduğu aktarıldı. Bu nedenle futbolcuyu hazır hale getirmek için yoğun bir tedavi ve bireysel antrenman programı uygulandığı öğrenildi.