Sahalara ne zaman dönecek? Osimhen'den Galatasaraylıları sevindiren haber!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Uganda ile karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Futbolcu bu sakatlığı nedeniyle E. Frankfurt maçının kadrosunda yer almadı.