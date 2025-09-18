Kazanmaya geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt maçı öncesinde basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın her maçı kazanmak için oynayacağını belirten Buruk, şöyle devam etti: G.Saray hep kazanmaya oynar. En çok şampiyon olan takım. Avrupa'da kupa kazanan takım. Türkiye'nin en başarılı takımı. Biz yine kazanmak için sahaya çıkacağız.

Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek kadro kurdum. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun iddialı olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde şanssız maçlar oldu. Frankfurt'un sosyal medya hesabında, 1992- 93'de oynadığım maçı koymuşlar. İlk maç 0-0 bitmişti ve iyi oynamıştım. O maç, kariyerimdeki 3. Avrupa maçımdı ve benim için güzel bir hatıra."

KARAR VERMEDİM

Osimhen'in yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz. Victor Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı. Son iki günde antrenmanda denedi. Kendisinden gelen bildirim oynayabilecek durumda olmadığı yönünde. Ağrılı bir şekilde yüzde yüzünü veremediği şekilde oynamasının faydası olmayacağı için kadroya almadık.

KAAN: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısına katılan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kaan Ayhan, Devler Ligi'nde iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Almanya doğumlu futbolcu, "İki kaliteli takım karşılaşacak. Başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

LEROY SANE'Yİ DURDURAMAZSIN

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, basın toplantısında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini söyledi. G.Saray'ın çok iyi ve akılcı transferler yaptığını belirten Toppmöller, "Ne kadar güçlü ve kazanmayı isteyen bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Sane günündeyse olağanüstü şeyler yapar. İyi oynayınca onu durduramazsın" diye konuştu.