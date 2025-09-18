CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazanmaya geldik

Kazanmaya geldik

Okan Buruk: “G.Saray hep kazanmaya oynar. En çok şampiyon olan takım. Avrupa’da kupa kazanan takım. Türkiye’nin en başarılı takımı.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanmaya geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt maçı öncesinde basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın her maçı kazanmak için oynayacağını belirten Buruk, şöyle devam etti: G.Saray hep kazanmaya oynar. En çok şampiyon olan takım. Avrupa'da kupa kazanan takım. Türkiye'nin en başarılı takımı. Biz yine kazanmak için sahaya çıkacağız.

Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek kadro kurdum. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun iddialı olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde şanssız maçlar oldu. Frankfurt'un sosyal medya hesabında, 1992- 93'de oynadığım maçı koymuşlar. İlk maç 0-0 bitmişti ve iyi oynamıştım. O maç, kariyerimdeki 3. Avrupa maçımdı ve benim için güzel bir hatıra."

KARAR VERMEDİM

Osimhen'in yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz. Victor Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı. Son iki günde antrenmanda denedi. Kendisinden gelen bildirim oynayabilecek durumda olmadığı yönünde. Ağrılı bir şekilde yüzde yüzünü veremediği şekilde oynamasının faydası olmayacağı için kadroya almadık.

KAAN: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısına katılan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kaan Ayhan, Devler Ligi'nde iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Almanya doğumlu futbolcu, "İki kaliteli takım karşılaşacak. Başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

LEROY SANE'Yİ DURDURAMAZSIN

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, basın toplantısında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini söyledi. G.Saray'ın çok iyi ve akılcı transferler yaptığını belirten Toppmöller, "Ne kadar güçlü ve kazanmayı isteyen bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Sane günündeyse olağanüstü şeyler yapar. İyi oynayınca onu durduramazsın" diye konuştu.

Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Barış Alper kararı! Osimhen'in dönüşü...
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 01:09
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 01:09
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 01:09
Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 01:09
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09