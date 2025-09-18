Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Oynadığı son 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan son 3 yılın şampiyonu G.Saray, bugün Şampiyonlar Ligi macerasına start veriyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında mücadele edecek ilk Türk takımı olan G.Saray, dün mücadelenin oynanacağı Almanya'ya hareket ederken tüm planlar iyi bir başlangıç üzerine kurulmuş durumda. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak ve mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Geçen sezon Young Boys'a elenerek veda ettiği Şampiyonlar Ligi hasretini 1 sene sonra dindiren sarı-kırmızılılar, 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda ismini ilk 24 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

2 EKSİK VAR!

İlk 8 takımın doğrudan son 16'ya kalacağı turnuvada, 9-24 arasındaki takımlar ise rövanşlı eleme maçı oynayacak. Sakatlığı nedeniyle Almanya'ya götürülmeyen Osimhen dışında G.Saray'da başka eksik bir futbolcu bulunmuyor. Frankfurt'ta ise sakatlığı bulunan Kristensen ve hastalanan Larsson yok.

18. KEZ KATILIYOR

Tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray, Avrupa kupalarında 328 maçı geride bıraktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarıkırmızılılar rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 123. KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Bu süreçte 29 zafer elde eden Galatasaray, 62 mağlubiyet gördü. 31 maç ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.

AVRUPALI BURUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 27. Avrupa maçına çıkacak. Geride kalan 26 maçta 10 galibiyet elde eden Buruk, 8 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Ancak sarı-kırmızılılar geçen sezonki Tottenham galibiyetinden sonraki 6 maçını da kazanamadı.

FRANKFURT'A HİÇ YENILMEDİ

İki takım bugünkü karşılaşma ile birlikte birbirlerine üçüncü kez rakip olmaya hazırlanıyor. Geride kalan iki maçta sarı-kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 1992 yılında Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeyi G.Saray, 0-0 ve 1-0'lık skorlarla geçmişti. Teknik direktör Okan Buruk, o dönem futbolcu olarak sahaya çıkmıştı.

GOL UMUDU BARIŞ

Bir senelik aranın ardından yeniden ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşanıyor. Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren ve o günden itibaren ağrıları geçmeyen Victor Osimhen, Almanya'daki karşılaşmaya götürülmedi.

Başarılı futbolcunun yerine henüz fiziksel açığını kapatamayan İcardi'nin de oynaması beklenmiyor. Eyüp maçında bir gol atan ancak performansı eleştiri konusu olan Arjantinli maça kulübede başlayacak.

Zaniolo ve Morata ile de yollarını ayıran G.Saray'ın elinde Barış Alper Yılmaz dışında bir forvet oyuncusu kalmadı. Sezona harika bir başlangıç yapan ancak esas mevkisi kanat olan Barış, Frankfurt deplasmanında takımın en büyük gol umudu olacak.

Milli takımda da forvet oynamaya alışkın olan Barış, Sane ve Yunus Akgün destekleyecek. Kaleyi Uğurcan Çakır'ın devralması beklenirken yeni transferlerden Singo da karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Ayrıca İlkay da Eyüp maçında olduğu gibi sahaya ilk 11'de çıkacak.

TARAFTAR AKIN EDİYOR

Galatasaray'ın bugün oynanacak olan Frankfurt maçındaki en büyük destekçisi yine taraftarı olacak. Almanya'da yaşayan milyonlarca taraftarımız bu karşılaşmaya akın ederken, Frankfurt'a ayrılan biletlerin de satın alındığı öğrenildi. 60 bin kapasiteli Frankfurt Stadı'nda Türk taraftarların stadın büyük bölümünü dolduracağı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar ardından Almanya'ya hareket etti. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yer almadığı antrenmanda sarı-kırmızılılar taktik çalışma üzerinde durdu. Antrenmanın ardından G.Saray kafilesi maçın oynanacağı Almanya'ya hareket etti.

ÖZBEK AÇILIŞTA

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün bir anaokulunun açılışına katıldı. Divan kurulu üyesi İsmail Resne adına oğlu Ali Cem tarafından yaptırılan okulun açılışında konuşan Özbek, "İsmail sınıf arkadaşım, Özhan Canaydın dönemi kulüpte önemli görevler üstlendi. Son derece hayırsever ve cömert bir arkadaşımız. İsmiyle bu okulun yaşayacak olması bizim için çok anlamlı" dedi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

E. Frankfurt: ZETTERER, THEATE, KOCH, BROWN, COLLINS, HOJLUND, CHAIBI, CAN UZUN, NEGOCE, DOAN, BURKARDT

Galatasaray: UĞURCAN, SALLAI, SINGO, DAVINSON, EREN, TORREIRA, İLKAY, SARA, YUNUS, SANE, BARIŞ