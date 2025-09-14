Usta yazardan Galatasaray'ın yıldızına övgü: Takım arkadaşlarını uykudan uyandırdı!

Barış Alper iyi ki döndü. Gelişiyle birlikte Galatasaray ruhunu da canlandırdı. Çünkü Barış oyuna girinceye kadar Cimbom, halı saha takımı görüntüsündeydi, uyumu yoktu, ritmi hiç yoktu. Pozisyon üretmekte zorlandılar. Sara ile İlkay'ın birlikte oynaması, G.Saray'ın doğru oyun kurmasına izin vermedi. Ayrıca Yunus-Sane ikilisi top ayaklarına gelince sahne almaya çalıştılar ama etkili olamadılar.
Eyüpspor'un oyun zihniyetinin 'savunmaya otobüs çekmek' anlayışında olması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini de engelledi. Barış'tan önceki oyuna baktığımız zaman Eren, Torreira, Sallai ve Sanchez istekli, coşkulu ve çalışkandı. Bir atasözü şöyle der; sıcağa kar dayanmaz… Barış Alper, oyuna alev alev girdi, Eyüp savunmasını bir anda dağıttı, Galatasaray'a hücum zenginliği kazandırdığı gibi arkadaşlarını adeta bir uykudan uyandırdı, kazanma duygusu yüksek bir oyunun içine itti.
Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in Barış krizini tereyağından kıl çeker gibi halletmelerini kutluyorum. Çünkü Barış'sız bir Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde düşünmek istemiyordum. Barış da küskün olmadığını hem tribünlere selam vererek gösterdi hem de oynadığı oyunla G.Saray'ın kazanmasına ciddi katkı sağladı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bir topu direkten dönen Barış Alper, 3 isabetli şut attı, 7'de 7 isabetli pas kullandı, ikili mücadelelerin 8'de 7'sini kazandı. Özellikle Yunus'a attırdığı gol kalite kokuyordu. Ayrıca Okan hocanın ilk 11'de Uğurcan'a yer vermesi çok akılcı bir hamleydi. İspanya karşısında 6 gol yemiş Uğurcan'ı kaleye koymamak, 'Ben sana güvenemem' anlamına gelir ve oyuncuyu psikolojik olarak etkilerdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - OKSİJEN TÜPÜ VE CAN YELEĞİ
Maçı Barış Alper'siz Galatasaray ve Barış Alper'li Galatasaray diye iki bölüm halinde analiz etmek lazım! İcardi uzun bir aradan sonra (10.5 ay) ilk 11'de çıkarken; Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ilk kez Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösterdi.
Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi desek yeridir. İlkay, çalışkanlığı ile dikkat çekerken; 57 dakika dökülen hücum hattına hayat vermekte zorlandı.
Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor; dar bir blok halinde Galatasaray'ı karşılayıp, ilk yarıda pozisyon vermedi son şampiyona!
5-4-1 dizilişi ile Galatasaray'ın son derece yavaş oynayan hücum hattına şut ve pozisyon şansı vermedi Eyüpspor!
İlk yarıda İcardi ve Sane, sahanın en az topla buluşan oyuncuları olarak dikkat çekti. Bu kadar kaliteli ayaklara sahip Galatasaray hücum hattının rakip kaleye ilk isabetli şutu 41'inci dakikada atması inanılır gibi değil.
Yunus, Sara, Sane ve İcardi ilk 45'te vasatın üzerine çıkamadılar. Hal böyle olunca da son derece yavaş oynayan, pozisyon bulamayan, rakip kaleye şut atmakta zorlanan sıkıcı bir Galatasaray oyunu izledik ilk yarıda.
Buraya kadar izlediğim Galatasaray için içimden 'Bu Galatasaray, Barış Alper girmeden sabaha kadar oynasa Eyüpspor'a gol atamaz' dedim.
Herhalde Okan hoca da benim gibi düşünmüş olacak ki 57'de Sara'yı kenara alıp Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. O Barış Alper, takımın kaderini değiştirdi.
Adeta esneye esneye oynayan Aslan'ın pençesini çıkarıp rakibe kükremesini sağladı.
Barış Alper bir oyuncudan çok daha fazlası Galatasaray için! Takımı ateşleyen, yüreklendiren, hayat veren bir oyuncu Barış!
Dün Olimpiyat Stadı'nda dökülen Galatasaray'a 57'de girdikten sonra adeta oksijen taşıyıp hayat verdi.
Bununla da yetinmeyip, 'Sakin olun arkadaşlar, can yelekleri bende. Takımı kurtarıp 3 puana taşıyacağım' der gibi mücadele etti.
Barış girdikten sonra daha hızlı oynayan, rakip kaleyi şutları ile döven bir Galatasaray izlemeye başladık. Galatasaray bir anda 2. vitesten 7. vitese çıktı.
69'da kafa vuruşuyla direk döven Barış Alper; 'Galatasaray'ın golü geliyor' dedirtti. Okan Buruk, Sane'ye 68 dakika nasıl sabır gösterdi onu da anlamış değilim.
Geldiği günden beri üzerine koyamayan son derece formsuz bir Sane izliyoruz.
MUSTAFA ÇULCU - UMUT VEREN BİR TAKIM
Eyüpspor önde Dragus'u ve yanında Ampem'i bırakıp beşli kalabalık savunma ile özellikle blok arası Galatasaray'lı oyunculara hat kıran pası hiç aldırmadı. Galatasaray da önde baskı, tempo, ritim yok üreten futbol yok. Sane ve Yunus halfspace bölge değişikliği yaptılar ama sonuç yok. Öyle kısır bir futbol ki ilk şut 41'de geldi. Vah ki vah futbol ekonomimize! Biz bu futbol için mi çuvalla milyon Euroları saçıyoruz?
Galatasaray'da Sane, İlkay, Sara ve İcardi ayağa pas bekleyen aynı kimlikte oyuncular olunca işi kolaylaşan rakip savunma öz güvenle öne çıkmaya başladı. İşte bu onlar için intihar oldu. Çünkü oyuncu değişiklikleri ve formayı özleyen Barış Alper oyunun akışını değiştirdi. Galatasaray kötü de oynasa galip gelmeyi biliyor. Ancak bu futbol Şampiyonlar ligi için asla yeterli değil.
Batuhan Kolak 29 yaşında tecrübesiz ama kumaşı iyi bir hakem. Maçta ilk faul 13'te oldu. Hakemi zorlayacak pozisyon yoktu. 37'de İcardi-Claro pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Eyüpspor'un Robin Yalçın ile attığı gol açık ofsayt iptal doğru. Rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı Sanchez'e ve Claro'ya net sarılar çıkmalıydı ama hakem göstermedi. Sanchez'in itiraz ettiği pozisyon uydurma bir faul. İtiraza çıkan sarı doğru. 70'de Kerem'in Barış Alper'e yaptığı net faulü atlamamalıydı. Bunlara dikkat etmeli. Maçı 21 faul 3 sarı kartla tamamladı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacak umut veren bir hakem izledik. Kutlarım.