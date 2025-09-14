Usta yazardan Galatasaray'ın yıldızına övgü: Takım arkadaşlarını uykudan uyandırdı!

Buraya kadar izlediğim Galatasaray için içimden 'Bu Galatasaray, Barış Alper girmeden sabaha kadar oynasa Eyüpspor'a gol atamaz' dedim. Herhalde Okan hoca da benim gibi düşünmüş olacak ki 57'de Sara'yı kenara alıp Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. O Barış Alper, takımın kaderini değiştirdi. Adeta esneye esneye oynayan Aslan'ın pençesini çıkarıp rakibe kükremesini sağladı. Barış Alper bir oyuncudan çok daha fazlası Galatasaray için! Takımı ateşleyen, yüreklendiren, hayat veren bir oyuncu Barış!