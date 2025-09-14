Rakipsiz Aslan

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray ilk yarısında rakibini açmakta zorlandığı karşılaşmada hata yapmadı. Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor engelini 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar sezona 5'te 5 yaparak başladı. İlk yarıda bütün denemelerine karşın rakibini geçemeyen Okan Buruk'un öğrencileri ikinci yarıda Barış Alper ve Ahmed Kutucu'nun da oyuna girmesiyle aradığını buldu. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Salla'nin harika pasında Ahmed sağ kanatta topla buluştu. İcardi'ye pasında Arjantinli tabelayı değiştirdi.

BARIŞ DİREĞE TAKILDI

Bu golden sonra ev sahibi Eyüpspor'un şifresini çözen sarı-kırmızılılar baskısını sürdürürken aradığı boşlukları da buldu. Barış Alper Yılmaz'ın 69. dakikada bir şutu direkten dönerken, 89'da ise Yunus'a güzel bir asist yaptı. Eyüp savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Barış, Yunus'a güzel bir pas attı. Milli yıldız da harika bir vuruşla skoru belirledi. Süper Lig'de son 13 maçını da kazanan Cimbom, Türkiye'de rakipsiz olduğunu gösterdi.

AHMED ESKİ TAKIMINI YIKTI

Sane'nin yerine 70. dakikada oyuna dahil olan Ahmed Kutucu, eski takımına karşı kilidin açılmasına yardımcı oldu. Mauro İcardi'ye harika bir asist yapan Ahmed, oyunca hareket getiren isimlerden biri oldu.

LEROY SANE ETKİSİZ KALDI

KARŞILAŞMAYA solda başlayan ancak daha sonra sağ kanada geçen Leroy Sane, istediğini sahaya yansıtamadı. Yaptığı top kayıpları ile dikkat çeken Alman futbolcu uyum sürecinin biraz daha zaman alacağını gösterdi.

SİNGO'YA 20 DAKİKA YETTİ

Çaykur Rize maçının son anlarında oyuna dahil olan Wilfried Singo dün ise daha fazla süre alabildi. Sanchez'in yerine oyuna dahil olan Fildişili futbolcu yaptığı hamleler ile takım arkadaşı kadar takıma katkı sağladı.

VİCTOR OSIMHEN KADRODA YOK

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Eyüpspor mücadelesinde kadroya alınmadı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Frankfurt maçını düşünen teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yerine İcardi'yi sahaya sürdü.

ROBİN YALÇIN BAYRAĞA TAKILDI

Eyüpspor ilk yarıda rakip yarı alana geçmekte zorluk çekerken ikinci devrede ise daha fazla açıldı. 53'te golü de buldu ancak ofsayt bayrağına takıldı. Umut Meraş'ın kafa vuruşunda topu tamamlayan Robin Yalçın, ofsaytta olduğu için gol iptal edildi.

DAVİNSON-TORREİRA MAÇI BİTİREMEDİ

Sarı-kırmızılı takımın iki yıldızı Davinson Sanchez ve Lucas Torreira yaşadıkları ağrılar nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Kolombiyalı oyuncu Frankfurt maçı düşünülerek 69'da yerini Singo'ya bırakırken, Torreira ise kendi isteğiyle 86'da yerini Berkan'a bıraktı.

TEK AŞKIMIZ GALATASARAY

Maçın başarılı isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma bitiminde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını kullanan Abdülkerim, "Tek aşkımız Galatasaray" ifadelerini kullandı.

SALLAİ ETKİSİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kanattan sağ beke yerleştirdiği Sallai bu bölgeyi çok iyi benimsedi. Savunma kısmında önemli hamlelerde bulunan Macar futbolu, bir çok kez hücuma çıkarak takım arkadaşlarına servis yaptı.

BEKLEMEYE DEĞER

TRANSFER döneminin son günlerinde takıma katılan ve hazır bir şekilde gelen İlkay Gündoğan dün ilk kez forma giydi. Çocukluk aşkı için transfer döneminde beklediğini belirten İlkay, "Buna değerdi. Olmak istediğim yerdeyim" dedi.