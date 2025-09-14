GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen Eintracht Frankfurt maçına yetişecek mi? Canlı yayında açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi Victor Osimhen'in sakatlığı merak ediliyordu. Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yıldız forvetin karşılaşma öncesi son durumunu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:45
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

18 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Cimbom zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılarda kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Victor Osimhen'in Almanya deplasmanında forma giyip giyemeyeceğiydi.

Konuya dair Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen açıklamalarda bulundu.

90+1 programında konuşan Levent Tüzemen; "Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.

