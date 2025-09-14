GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen Eintracht Frankfurt maçına yetişecek mi? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. 18 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Cimbom zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılarda kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Victor Osimhen'in Almanya deplasmanında forma giyip giyemeyeceğiydi. Konuya dair Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen açıklamalarda bulundu. 90+1 programında konuşan Levent Tüzemen; "Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.