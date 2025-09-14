CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper girdi Cimbom kazandı

Barış Alper girdi Cimbom kazandı

Transfer döneminde iki hafta takımdan uzak kalan ve idmanların bir kısmını kaçıran Barış Alper yılmaz, inanılmaz bir geri dönüşe imzasını attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Barış Alper girdi Cimbom kazandı
Transfer döneminde iki hafta takımdan uzak kalan ve idmanların bir kısmını kaçıran Barış Alper yılmaz, inanılmaz bir geri dönüşe imzasını attı. Milli futbolcu ikinci yarıda 57'de Sara'nın yerine oyuna dahil olurken oyuna hareket getirdi. Adımını sahaya attıktan sonra G.Saray daha etkili rakip kaleye gitmeye başladı. 69'da bir şutu direkten dönen Barış Alper, tamamen takımına konsantre olduğunu performansı ile gösterdi. 89'da Yunus Akgün'e güzel bir asist yapan Barış'ın iki gol girişimi de kaleciye katıldı. Maç bitiminde tribünlere üçlü çektiren Barış, 57'de oyuna girmesi rağmen maçta en fazla isabetli şut çeken isim oldu. 6 şut denemesinin 4'ünde hedefi bulan Barış, 7 ikili mücadele kazandı ve 3 kez de top kaptı. Asistiyle de geceye damgasını vurup Galatasaray için sahadaki önemini gösterdi.
