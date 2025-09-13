Mauro Icardi Metin Oktay selamı vermesinin nedenini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde bu sezon üst üste 5. galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI

"Önemli bir maçtı. Aradan sonra ritim kaybı oluyor. Devam etmemiz çok önemli galibiyetlere. Kazandık ve mutluyuz şu anda."

METİN OKTAY SELAMI HAKKINDA

"Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden birisi. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu o yüzden severek yaptım. Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA

"Önemli maçlar tabii ki. Seviyeyi biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın tamamlandığını düşünüyorum. Galatasaray için en iyisini istiyoruz."