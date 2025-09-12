Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için kritik gelişme! Şampiyonlar Ligi performansına bağlı prim planı

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM PLANI Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper'in takımda kalmasının ardından Galatasaray yönetimi de flaş bir karar aldı. Garanti ücreti 100 milyon TL olan milli futbolcunun sözleşmesine, Şampiyonlar Ligi performansına bağlı ekstra prim maddesi eklenmesi gündeme geldi. Buna göre, Barış Alper turnuvadaki performansına göre 50 milyon TL'ye yakın ek kazanç elde edebilecek.