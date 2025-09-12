Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için kritik gelişme! Şampiyonlar Ligi performansına bağlı prim planı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da transfer gündeminin merkezinde yer alan Barış Alper Yılmaz için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi son anda gerçekleşmeyen milli yıldız, sarı-kırmızılı formaya konsantrasyonunu yeniden kazanırken yönetimden de sürpriz bir jest geliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 09:13
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in yerine hangi oyuncuya şans vereceği merak konusu.

NEOM DEFTERİ KAPANDI

Son günlerde Suudi Arabistan'a transferi gündemde olan Barış Alper, bu süreçte antrenmanlara çıkmamış ve taraftarlardan özür dileyen bir paylaşım yapmıştı. Ancak transferin gerçekleşmemesi sonrası milli futbolcu, Galatasaray'da kalacağını duyurdu ve tüm odağını yeniden takımına çevirdi.

"ESKİ BARIŞ ALPER" GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım kampından Kemerburgaz'a moralli dönen Barış Alper, antrenmanlarda hırslı ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaşan ve pozitif enerjisiyle öne çıkan yıldız oyuncu, teknik ekibin de yüzünü güldürdü.

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM PLANI

Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper'in takımda kalmasının ardından Galatasaray yönetimi de flaş bir karar aldı. Garanti ücreti 100 milyon TL olan milli futbolcunun sözleşmesine, Şampiyonlar Ligi performansına bağlı ekstra prim maddesi eklenmesi gündeme geldi. Buna göre, Barış Alper turnuvadaki performansına göre 50 milyon TL'ye yakın ek kazanç elde edebilecek.

SEZONA HIZLI GİRİŞ

Geçen sezon 14 gol ve 5 asistle takımına önemli katkı yapan 25 yaşındaki Barış Alper, bu sezona da etkili başladı. İlk iki maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

