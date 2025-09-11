CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

Galatasaray'da transfer perdesinin kapanmasına günler kala çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı 10 numara Mario Stroeykens için harekete geçti. Dries Mertens'in süreçte aktif olarak rol oynadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

Galatasaray orta saha transferi için genç bir yeteneği takibine aldı. Belçika basınında çıkan haberlerde; Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens'in sarı kırmızılıların listesinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

Genç futbolcunun orta sahada 10 numarada Dries Mertens'e benzerliği öne çıkarıldı. Stroeykens'in Anderlecht ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Belçika kulübünün genç yeteneği bonservisiyle satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

Mario Stroeykens için Portekiz'in Braga kulübünün de devreye girdiği ve 6 milyon euro'yu aşan bir teklif sunduğu bildirildi. Anderlecht kulübünün 10 ila 12 milyon euro arası bir bonservis beklediği vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

Anderlecht altyapısından yetişen ve 2021 yılından bu yana A takımda olan Belçikalı yıldız, 141 resmi maça çıkarken 16 gol attı, 15 asist yaptı. Ofansif orta saha ve oyun kurucu olarak görev yapan Stroeykens, her iki kanatta da şans bulabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

TALİBİ ÇOK FAZLA

Sarı kırmızılı yönemin listesinde olan Mario Stroeykens'i Avrupa'da birçok önemli kulüp takip ediyor. 20 yaşındaki orta saha için Portekiz'den Braga, Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Almanya'dan Leipzig takımları çalışmalar yürütüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Mertens'i Mario Stroeykens!

REFERANS EFSANEDEN

Mario Stroeykens'in transferi konusunda Dries Mertens referans oldu. Galatasaray formasıyla 3 senede 3 şampiyonluk kazanan Mertens, ülkesi Belçika'nın gelecek vaat eden yıldızlarından Stroeykens hakkında olumlu referans sundu. Mertens ayrıca 20 yaşındaki yıldız için kulübü Anderlecht'le de temas kurarak transfere yardım etmeye çalışıyor.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
DİĞER
Fransa’da Galatasaray pişmanlığı! “Büyük bir çek almak isterdim”
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16