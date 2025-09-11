CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray, 5'te 5 yapmak için Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı taraftarlarda gözler yeni transferlerde olacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:34
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Milli aranın ardından ligde Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

5'te 5 yaparak liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da yeni transferlerde olacak.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır ve Manchester City'den kadroya katılan İlkay Gündoğan takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Monaco'dan transfer edilen ve Avrupa listesine yetiştirilen Wilfried Singo, Çaykur Rizespor maçında kısa süre almıştı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Bu üç isim Eyüpspor maçında taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferlerin ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Kalede Uğurcan, orta sahada İlkay Gündoğan'ın oynayacağı ifade edildi. Sağ bekte Singo'nun da forma giymesi düşünülüyor.

