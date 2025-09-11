Galatasaray'da Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Singo Eyüpspor maçında oynayacaklar mı?

Milli aranın ardından ligde Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da yeni transferlerde olacak. Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır ve Manchester City'den kadroya katılan İlkay Gündoğan takımla çalışmalara başladı. Monaco'dan transfer edilen ve Avrupa listesine yetiştirilen Wilfried Singo, Çaykur Rizespor maçında kısa süre almıştı. YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK Bu üç isim Eyüpspor maçında taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferlerin ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Kalede Uğurcan, orta sahada İlkay Gündoğan'ın oynayacağı ifade edildi. Sağ bekte Singo'nun da forma giymesi düşünülüyor.