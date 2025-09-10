Uğurcan Çakır, milli takım dönüşü katıldığı G.Saray'da dün formasını giyerek 5 yıllık resmi imzayı attı. 2030'a kadar sözleşme imzalayan Uğurcan, hedefinin G.Saray taraftarını mutlu etmek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: G.Saray'a yakışır bir futbol sergilemek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi. Uzun bir süreç sonrası G.Saray'a geldiği için mutlu olduğunu belirten milli kaleci, "İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, başarılı olurum" dedi.