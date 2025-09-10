CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper özür diledi

Barış Alper özür diledi

Barış Alper, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medyadan bir özür açıklaması paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Barış Alper özür diledi

Barış Alper, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medyadan bir özür açıklaması paylaştı. G.Saray forması için elinden geleni yapacağını belirten Barış, "Benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak G.Saray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Büyük G.Saray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm" dedi.

