Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi ya da Barış

Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor karşısında maç eksiğini kapatmaya başlayan Mauro İcardi veya takımda kalacak olan Barış Alper arasında bir tercih yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in durumu en çok teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. Büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki futbolcuyu ileride tek forvet olarak değerlendiren Buruk, şimdi başka bir arayış içerisine girdi. Cumartesi günkü Eyüpspor karşılaşmasında yine sahaya tek forvet olarak çıkacak olan sarı-kırmızılılarda kimin oynayacağı ise merak konusu. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli Mauro İcardi ya da Barış Alper Yılmaz arasında bir seçim yapacak.

SAĞLIK HEYETİ YAKIN TAKİPTE

Süper Lig'de ilk haftalarda oyuna sonradan girerek maç eksiğini kapatmaya başlayan, milli arada da sıkı bir çalışma temposu içerisine giren Arjantinli futbolcu, hocasından forma bekliyor. Ancak İcardi konusundaki kararda sağlık heyetinin görüşü de büyük bir önem taşıyor. NEOM'a transfer olmak istediği için bir süre idmanlara çıkmayan Barış Alper'in ise maç kadrosuna alınma durumu bulunuyor. İcardi sahaya ilk 11'de çıkacak durumda olmazsa Barış dışında elde önemli bir alternatif kalmayacak.

SANE DE OYNAYABİLİR

Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Leroy Sane de kariyerinde forvette görev yapmış bir isim. Kanatlarda daha etkili olmasına karşın forvette de başarılı olan Sane, son çare olarak forvette düşünülüyor. Ancak Okan Buruk'un ilk tercihi İcardi'yi sahaya sürmek.

