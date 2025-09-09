CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Golcü futbolcuyu İstanbul'a getirerek tedavisine başlayacak olan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:48
GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

Yıldız golcü, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

Yönetim ise Osimhen'in yaşadığı sakatlık sonrası oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirme kararı almıştı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

Gün içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 26 yaşındaki santrforun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

EYÜP MAÇINDA YOK

Sabah'ın haberine göre Osimhen, Galatasaray'ın 13 Eylül Cumartesi günü İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...

FRANKFURT MAÇI BELİRSİZ

Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçında forma giyip giymeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

