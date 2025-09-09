HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Sakat numarası yapıyor"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyun dışı kalmıştı. Durumu çekilecek MR sonrası belli olacak golcü futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Nijeryalı yıldızın cumartesi günü İkas Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği, gelecek hafta perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının ise belirsiz olduğu aktarıldı.
Galatasaray'da Osimhen üzüntüsü yaşanırken, yıldız santrforla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Bir dönem ülkemizde Kayserispor forması da giyen Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Victor Osimhen'in sakatlığının Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye dönmesi için ayarlanmış bir durum olduğunu söyledi.
Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri ona (Osimhen), 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor, bu milli maç arası için Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama oraya gidip biraz oyna, yerde yat ve ciddiymiş gibi davran, ertesi gün Türkiye'de olursun.' demiş." ifadelerini kullandı.
Ganalı eski futbolcu ayrıca "İnanın bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada kaç kez tekmelerlerse tekmelesinler, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde. Euro, Naira'dan daha önemli." yorumunu yaptı.