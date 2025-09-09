CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan'dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'a İkas Eyüpspor maçında forma giymek istediğini iletti. Buruk da oyuncusunun bu arzusunu olumlu karşıladı ve Gündoğan'a şans vermeye karar verdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:13
GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'ın Avrupa'daki transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı dünya yıldızı İlkay Gündoğan, antrenmanlardaki performansıyla herkesi hayran bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kondisyonu ve fiziksel gücüyle takım arkadaşlarının önüne geçerken Eyüpspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken bir talepte bulundu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

Türkiye gazetesinin haberine göre Manchester City'den sarı-kırmızılılara katılan 34 yaşındaki orta saha, idmanlarda ortaya koyduğu yüksek tempoyla takımın en fit ismi konumuna geldi. Gündoğan'ın hem çalışmalardaki disiplini hem de fiziksel üstünlüğü, takım arkadaşlarının da büyük takdirini topladı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIMDAYIM"

İlkay Gündoğan'ın, Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı ve Eyüpspor maçında sahaya çıkmak istediğini ilettiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun, "Hayalini kurduğum takıma geldim. İlk maçta taraftarın karşısına çıkmak istiyorum" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Deneyimli teknik adam Okan Buruk'un da öğrencisinin bu isteğini geri çevirmediği ve Eyüpspor karşılaşmasında İlkay Gündoğan'a ilk 11'de şans verme kararı aldığı belirtildi.

