GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan flaş istek! Okan Buruk onay verdi

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'a İkas Eyüpspor maçında forma giymek istediğini iletti. Buruk da oyuncusunun bu arzusunu olumlu karşıladı ve Gündoğan'a şans vermeye karar verdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Avrupa'daki transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı dünya yıldızı İlkay Gündoğan, antrenmanlardaki performansıyla herkesi hayran bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kondisyonu ve fiziksel gücüyle takım arkadaşlarının önüne geçerken Eyüpspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken bir talepte bulundu.
Türkiye gazetesinin haberine göre Manchester City'den sarı-kırmızılılara katılan 34 yaşındaki orta saha, idmanlarda ortaya koyduğu yüksek tempoyla takımın en fit ismi konumuna geldi. Gündoğan'ın hem çalışmalardaki disiplini hem de fiziksel üstünlüğü, takım arkadaşlarının da büyük takdirini topladı.
"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIMDAYIM"
İlkay Gündoğan'ın, Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı ve Eyüpspor maçında sahaya çıkmak istediğini ilettiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun, "Hayalini kurduğum takıma geldim. İlk maçta taraftarın karşısına çıkmak istiyorum" dediği öğrenildi.
