TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Felipe Loyola için teklifini yaptı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta saha için sürpriz bir ismin adı ön plana çıktı. Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'in de daha önce gündemine gelen oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 14:07
Şampiyonlar Ligi kadrosunu teslim eden G.Saray, Süper Lig'i de düşünerek bir yabancı oyuncu daha renklerine katmak istiyor. Eksik bölgelerini tamamlayan sarıkırmızılılar artık fırsat transferlerini değerlendirmeye çalışacak. Bir yandan Hakan Çalhanoğlu için bastıran sarıkırmızılılar bir yandan da yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Arjantin ve Şili basınına göre Galatasaray, Arjantin temsilcisi İndependiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor. Şilili futbolcunun transferi için taraflar arasında ilk temaslar kuruldu.

SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'nun haberine göre sarı kırmızılılar, orta saha ve ön liberoda görev yapan Şili Milli Takım forması da giyen Loyola için resmi teklifini iletti. Bugüne kadar 12 kez Şili Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcu, bu sezon takımın da 35 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist yaptı. Arjantin ekibinin teknik direktörü Julio Vaccari, genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor ancak 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetim bu bedelin altına bitirmeye çalışıyor.

BAYERN MÜNİH İSTEMİŞTİ

Bu sezon sergilediği performansla büyük bir ivme yakalayan ve Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Felipe Loyola, Alman devi Bayern Münih'in de transfer listesine girmişti. Yaz başında Alman ekibi başarılı futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Şili Milli Takımı'nda da dikkat çeken Loyola'nın piyasa değeri 9 milyon euro.

DURUMU İYİ

Ligde oynadığı maçta ufak bir sakatlık geçiren Loyola'nın omzunda burkulma tespit edilirken yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dinlenme sürecinin ardından Loyola'nın hazır hale geleceği öğrenildi.

KONTENJAN KONFORU

G.Saray'da yabancı kontenjanı açısından hiçbir sorun bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar 14 kişilik kontenjanın sadece 11'ini doldururken yönetim isterse 3 yabancı alacak konfor alanına sahip. Ancak sarı-kırmızılılar en fazla bir yabancı ile transfer dönemini sonlandıracak. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.

