Inter'in inadı

Hakan Çalhanoğlu'nu renklerine katmak için uğraşan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi İnter'in inadına takılıyor. Milli yıldızla her konuda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinin beklediği yüksek bonservis bedelini aşağıya çekemedi. Eğer İnter 10-15 milyon euro seviyesine inerse Hakan transferi noktalanacak.

TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Çalhanoğlu, "Allah bilir. Hakan şu anda kulübünden memnun. İnter'de devam ediyor. Geleceği mükemmel. Zaten İnter'de iki yıl daha sözleşmesi var. Transferi söz konusu değil" dedi.