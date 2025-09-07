CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay sahaya

İlkay sahaya

Kısa sürede takıma uyum sağlayan İlkay’ın fiziksel durumu teknik heyeti mutlu etti. Okan Buruk, tecrübeli oyuncuya Eyüpspor maçında forma vermeye hazırlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
İlkay sahaya

Milli takımlarında olmayan futbolcularla hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da takıma yeni katılan isimlerden İlkay Gündoğan'ın durumu teknik heyeti memnun ediyor. İlkay Gündoğan'ın kısa sürede uyum sağlaması, teknik heyeti memnun etti. Manchester City'den fizik olarak hazır gelen İlkay Gündoğan, Eyüpspor maçında sarı-kırmızılı formayla tanışacak. Tecrübeli futbolcu Mertens sonrası takımda ağabeylik üstlenecek. Fiziksel durumuyla da dikkat çeken İlkay, sahaya ilk 11'de çıkabilir.

PEP: İLKAY'I İLK SIRAYA YAZARIM

Pozitif enerjisini çok çabuk bir şekilde takıma ve tesis çalışanlarına gösteren İlkay, takımda önemli bir rol üstleneceğini de gösterdi. Maç saatine kadar son kararını verecek olan teknik direktör Okan Buruk, İlkay'ı ilk 11'de düşünüyor ancak bir aksilik yaşanması halinde de ikinci devrede kesin olarak şans verecek. M.City Teknik Direktörü Pep Guardiola da bugüne kadar yaptığı transferler arasında İlkay Gündoğan'ı ilk sıraya yazacağını belirterek tecrübeli oyuncuyu övdü.

