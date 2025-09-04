CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki isimler için de ayrılık iddiaları gündeme gelirken son olarak o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 09:58
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

Öte yandan Aslan'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Son olarak İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da, takımdaki o isimle ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Bekleneni veremedi

YUSUF DEMİR UZATIP GİDİYOR

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon euro'ya aldığı Yusuf Demir beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 2003 doğumlu Yusuf +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor. 22 yaşındaki ismin sözleşmesinin 1 sene uzatılıp kiralanması bekleniyor.

