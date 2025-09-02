İlkay Galatasaray'da Hakan geliyor

Galatasaray'da yıldız yağmuru devam ediyor. Osimhen, Sane ve Singo ile başlayan transferler İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile devam edeceğe benziyor.

Uzun süredir iki yıldızla temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar dün İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki futbolcu ile senelik 5 milyon euro karşılığında el sıkışan yönetim, İlkay'ı bugün İstanbul'a getiriyor. Bu transfer için City'nin kolaylık göstermesi beklenirken, bununla da yetinmeyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu için de bastırıyor.

İtalyan temsilcisi İnter ile daha önce yaptığı görüşmelerde bonservis bedelinde anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, dün bir kez daha bastırdı ve mutlu sona çok yaklaştı. Milli takım kampı için dün İstanbul'a gelen Hakan ile yönetimin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İnter ile bonservis pazarlığı devam ederken bugün net bir sonuç alınması bekleniyor. Hakan transferi eğer bugüne yetişirse Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilebilecek.

İki takım arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.