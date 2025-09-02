CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Inter forması giyen milli yıldızın, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 10:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerde birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Adı geçtiğimiz haftalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu, Inter'de kalacağını açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Milli yıldız, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılara haber göndererek Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Yönetimin ise Inter yetkilileriyle temasa geçtiği ancak İtalyan devinin deneyimli oyuncusu satmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Taraftarı olduğu Galatasaray'a transfer olmak isteyen milli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

AVRUPA LİSTESİNE YETİŞMEZSE OCAKA KADAR BEKLEYECEK

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 31 yaşındaki futbolcunun, transferinin salı gününe kadar yetişmezse Şampiyonlar Ligi için ocak ayında kadar bekleyeceğini söylediğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Tüzemen, "Hakan Çalhanoğlu ile bir bilgi geldi. Hakan, 'Transferim salıya yetişmezse ve beni Şampiyonlar Ligi'ne yazamazsanız, ben ocak ayına kadar beklerim' demiş. Galatasaray belki salıya kadar yetiştirir." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Ederson'u açıkladı!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular...
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
Barış Alper'den flaş transfer kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman? 10:09
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 09:59
Kerem'den olay paylaşım! Sosyal medya bunu konuşuyor Kerem'den olay paylaşım! Sosyal medya bunu konuşuyor 09:58
Barış Alper'den flaş transfer kararı! Barış Alper'den flaş transfer kararı! 09:45
Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman? Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman? 09:42
F.Bahçe'den 8 numara bombası! R. Madrid'den gelecek F.Bahçe'den 8 numara bombası! R. Madrid'den gelecek 09:39
Daha Eski
12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? 09:20
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha 09:20
Trabzonspor’da Bennacer heyecanı! Trabzonspor’da Bennacer heyecanı! 09:15
Bugünkü maçlar 2 Eylül 2025 Salı Bugünkü maçlar 2 Eylül 2025 Salı 07:59
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12