GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerde birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.