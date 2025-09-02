GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük fedakarlık! Ocak ayına kadar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Inter forması giyen milli yıldızın, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
AVRUPA LİSTESİNE YETİŞMEZSE OCAKA KADAR BEKLEYECEK
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 31 yaşındaki futbolcunun, transferinin salı gününe kadar yetişmezse Şampiyonlar Ligi için ocak ayında kadar bekleyeceğini söylediğini açıkladı.
Tüzemen, "Hakan Çalhanoğlu ile bir bilgi geldi. Hakan, 'Transferim salıya yetişmezse ve beni Şampiyonlar Ligi'ne yazamazsanız, ben ocak ayına kadar beklerim' demiş. Galatasaray belki salıya kadar yetiştirir." ifadelerini kullandı.