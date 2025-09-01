TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Tottenhamlı yıldız Yves Bissouma'yla ilgileniyordu. Bissouma'dan kötü haber geldi The Sun'ın haberine göre Bissouma Tottenham'da kalacak.