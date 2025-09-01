TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde evinde Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan 3 puan alarak ayrılan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa listelerinin bildirilmesine 2 günden az zaman kalmasıyla birlikte transfer gündemi de hız kazandı.
Son olarak Wilfried Singo'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı ekibin listesinde kaleci başta olmak üzere bir çok isim yer alıyor.
Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Tottenhamlı yıldız Yves Bissouma'yla ilgileniyordu. Bissouma'dan kötü haber geldi The Sun'ın haberine göre Bissouma Tottenham'da kalacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.