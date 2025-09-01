CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Transfer döneminin sonlarına gelirken Galatsaray'a kötü haber geldi. Sarı kırmızılarla adı geçen Yves Bissouma için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 13:54
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde evinde Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan 3 puan alarak ayrılan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa listelerinin bildirilmesine 2 günden az zaman kalmasıyla birlikte transfer gündemi de hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Son olarak Wilfried Singo'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı ekibin listesinde kaleci başta olmak üzere bir çok isim yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yves Bissouma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Tottenhamlı yıldız Yves Bissouma'yla ilgileniyordu. Bissouma'dan kötü haber geldi The Sun'ın haberine göre Bissouma Tottenham'da kalacak.

