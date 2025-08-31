Spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

RAMS Park tribünlerindeki taraftarların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu görülmeye değerdi. Gole kadar tek taraflı bir maç izledik. Galatasaray dalga dalga Çaykur Rizespor'un üzerine gitti. Karadeniz ekibi sadece kalesini savunup, Galatasaray'ın oyununu bozmaya çalıştı. Skor tabelası değişene kadar da Galatasaray'ın Abdülkerim ile konuk ekibin de Taha ile birer şutu direkten döndü. Sonrasında Galatasaray adına bir ezber sahne aldı. Gabriel Sara ortaladı, Davinson Sanchez topu kafa ile ağlara gönderdi. Sara kornerleri adeta bir penaltı gibi kullanmaya başladı.
Aslan, geçen sezondan beri adeta bir duran top canavarına dönüştü. Avrupa'da duran top konusunda nam salan Arsenal ile yarışır duruma geldi Cimbom! Sarı-kırmızılı takımın öyle bir duran top istatistiği var ki... Adeta baş döndürücü... Geçen sezondan beri 41 maçta 43 duran top golü attı Galatasaray... Futbolda duran topları iyi kullanmanın meyvelerini topluyor Cimbom!
Galatasaray öne geçtikten sonra Çaykur Rizespor, özellikle Taha'nın hızlı ileri çıkışları ile Galatasaray kalesine gelmeye başladı. Çaykur Rizespor'un bu dirençli oyunu, Galatasaray'ın vites yükseltip, hızlı oyuna evrilmesine engel oldu. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un fileleri bulan iki golü ofsayta takıldı. Kayserispor maçında muhteşem bir futbol ortaya koyan Leroy Sane, dünkü maçın özellikle ilk yarısında etkisizdi. İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan ve topu hızlı çeviren Galatasaray, ikinci golüne uzaylı forveti Osimhen ile ulaştı. Bu golde soldan ortayı kesen Abdülkerim Bardakcı'yı da alkışlamak lazım. Topu adeta Osimhen'in kafasına yapıştırdı. Osimhen de zaten attığı golden sonra tribünlere 'Beni değil, Abdülkerim'i alkışlayın' işaretini yaptı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, ilk yarıda da benzer bir hata yapmıştı, Leroy Sane'nin hatası Galatasaray kalesinde golle sonuçlanmıştı. Ama pozisyon ofsayttı. İkinci yarıda benzer bir hatayı bu kez Torreira yaptı. Kaptırdığı top, Çaykur Rizespor golüne dönüştü. Varesanovic affetmedi. Bu gol, Rams Park tribünlerini dolduran Galatasaray taraftarının bir anda enerjisini düşürdü. Çaykur Rizespor golü bulduktan sonra yakaladığı öz güvenle beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. Sallai'nin maçın uzatma anlarında İcardi'ye 'al da at' tadındaki pası ve Arjantinli süper golcünün fileleri havalandırmasıyla tribünler büyük coşku yaşadı.
İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. Galatasaray'a karşı çok cesur bir futbol oynattı takımına. Özellikle de ikinci yarıda. Galatasaray, belki çok iyi bir futbol ortaya koymadı; ama farklı kazanmasını bildi. 4'te 4 yaptı. Barış Alper Yılmaz olmadan da takır takır galip geliyor Galatasaray! Lig, Galatasaray için adeta bir çocuk oyuncağına dönüştü. Asıl test maçları Şampiyonlar Ligi'nde. Bu Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde de kükrer!
LEVENT TÜZEMEN - BARIŞ ARANIYOR
Galatasaray, Osimhen'e göre oynamıyor. Atletik, hızlı, fizikli, güçlü ve deparlı bir santrforunuz varsa onu kanatlardan yapacağınız ortalarla ya da araya atacağınız final paslarıyla beslemeniz gerekir. Okan hocanın Rize önündeki kadrosuna baktığımız zaman 5 oyuncunun sol, 5 oyuncunun da sağ ayaklı olduğunu gözlemledim. Birçok kulüpte bu tür dengeleri göremezsiniz.
Ancak kanatlarda görev yapan Yunus ve Sane'nin sol ayaklı olmalarının yanı sıra kısa paslarla oynamaya çalışıp orta yapmayıp düşünmemeleri Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi. Geçen sezon Sallai ve Barış'tan Osimhen fazlasıyla destek almıştı. Osimhen, beklediği ortayı Abdülkerim'den aldı ve golünü attı. G.Saray, Barış'ı arıyor. Çünkü Barış'ın en büyük özelliği savaşçı olması, rakiple mücadele etmesi ve kazanma duygusunu ön plana çıkarmasıydı.
Yönetim, Barış sorununu çözebilirse Okan hocanın eli eskisi gibi güçlenir. Şampiyonlar Ligi arifesinde Barış'ın bunca yıldır ekmek yediği kulübe de bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Barış Şampiyonlar Ligi'ni oynamadan G.Saray'dan gitmemeli. Yönetim de Barış'ı ikna edebilecek ekonomik formülleri geliştirmeli.
Eğer Zaniolo gitmeyecekse Okan hoca onun hızını ve topu vuruş kalitesini daha fazla kullanmalı. Neden mi? Çünkü Sane beklenen form düzeyinde değil. Başka bir formül de Singo sağ bekte görev yapıp, Sallai kanatta kullanılmalı. Övdüğümüz Günay'ın yenilen golde Torreira'ya verdiği pas, akıl tutulmasıydı. Davinson 4.000 golüne imza atarak G.Saray tarihine adını yazdırdı.
Galatasaray'ı durdurmak için savunma yerine önde baskıyla başlayan Rizespor bunu 10 dakika yaptı ve Galatasaray'ın pas trafiğini engelledi. Sonra oyuna denge geldi. İlhan Palut rakibin duran top başarısından dolayı buna çok çalıştıklarını söyledi lakin çalıştıkları yerden hem de 5 savunmacının arasından Sanchez ile vuruldular. Galatasaray'ın pas oyunu sabır taşını çatlatır. İstanbul'un trafiğinden daha yoğun. Sürekli ayağa ve süratli oyuncuların önüne pas yapıyorlar.
Rizespor kalabalık merkez savunma yapıyor ve topa sahip oldukları anda öne oynayarak atletik oyuncuları ile sürekli gol arıyorlar. Bir topları direkten iki golleri VAR dan döndü. Sara ve Sane akan oyunda sürat ve ara pas açısından beklenen katkıyı sağlayamadılar. Galatasaray'ın bu oyunu bu galibiyet için yeterli olabilir ama Şampiyonlar ligi için asla yeterli değil.
Ali Yılmaz sahada, Onur Özütoprak VAR'da geçen hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçında özellikle Trabzon'un attığı ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golde doğru uygulama yapmışlar ve başarılı bulunmuşlar ki bu akşam bu maçla ödüllendirildiler. Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır. Oyunun başında Laci'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi. Göstermedi.
Rizespor'un attığı VAR dan iptal edilen iki gol de ofsayt. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor devam doğru. 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya sonra Laci'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. 53'de Osimhen'e yaptığı faulde umut vaat eden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.