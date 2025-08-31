Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş yorum!

Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir.