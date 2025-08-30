Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplamda 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Zaniolo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.