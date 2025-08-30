CANLI SKOR ANA SAYFA
Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki durumu merakla takip edilirken o yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o takım teklifini yeniledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 15:11
Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Kadroyu güçlendirme çabaları süren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Serie A ekiplerinden Udinese'nin transfer gündeminde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo için Galatasaray ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Serie A temsilcisi Udinese, oyuncuyu yeniden İtalya'ya kazandırmak için görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar masaya otururken anlaşma konusunda önemli pürüzler ortaya çıktı.

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalyan oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Udinese'nin sunduğu teklif şu an için 9 milyon euro seviyesinde kaldı. Bu rakam, önceki teklifin üzerinde olsa da Galatasaray'ın beklentilerini karşılamaktan uzak görünüyor.

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Zaniolo ise düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitme isteğini yönetime iletti. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde istikrarlı oynayabileceği bir kulüp arayışı dikkat çekiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Transferde büyük ısrar! Galatasaray'ın yıldızı için yeni teklif

Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplamda 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Zaniolo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

