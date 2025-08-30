CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İşte ayrıntılar...

Son dakika GS haberleri... Sarı kırmızılı temsilcimizin, Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı. İşte Galatasaray'ın maç programı...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:24
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu... Yeni formata göre iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak olan temsilcimizin ilk maçı heyecanla bekleniyor... Bu kapsamda Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI:

18 Eylül 2025 - Eintracht Frankfurt (D)

30 Eylül 2025 - Liverpool (E)

22 Ekim 2025 - FK Bodo Glimt (E)

5 Kasım 2025 - Ajax (D)

25 Kasım 2025 - Union Saint-Gilloise (E)

9 Aralık 2025 - Monaco (D)

21 Ocak 2026 - Atletico Madrid (E)

28 Ocak 2026 - Manchester City (D)

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

