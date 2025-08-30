Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İşte ayrıntılar...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu... Yeni formata göre iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak olan temsilcimizin ilk maçı heyecanla bekleniyor... Bu kapsamda Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI:

18 Eylül 2025 - Eintracht Frankfurt (D)

30 Eylül 2025 - Liverpool (E)

22 Ekim 2025 - FK Bodo Glimt (E)

5 Kasım 2025 - Ajax (D)

25 Kasım 2025 - Union Saint-Gilloise (E)

9 Aralık 2025 - Monaco (D)

21 Ocak 2026 - Atletico Madrid (E)

28 Ocak 2026 - Manchester City (D)

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.