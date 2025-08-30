Galatasaray milli araya 4'te 4 ile gitmek istiyor! İşte Okan Buruk'un Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezona fırtına gibi giriş yaptı. Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0, Fatih Karagümrük'ü Aslantepe'de 3-0, Kayserispor'u rakip sahada 4-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu akşam Ç. Rizespor'u konuk edecek. Cimbom taraftarı önünde karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem 4'te 4 yapmak hem de milli araya zirvede girmek istiyor.

GOL YEMEZSE TARİHTE İLK

Galatasaray savunması rakip forvetlere geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Cimbom, Çaykur Rizespor karşısında da gol yemeden kazanmayı başarırsa, lig tarihinde ilk 4 müsabakadan bu şekilde galip ayrılan ilk takım olacak. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Karadeniz ekibinin 1 puanı bulunuyor.

OSİMHEN TEK FORVET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen takımı değiştirmeyecek. Çaykur Rizespor karşısında Victor Osimhen tek forvet olarak müsabakaya başlayacak. Deneyimli teknik adamın maçın ikinci yarısında ise Mauro Icardi'yi oyuna alması bekleniyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Eren, Yunus, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Samet, Alikulov, Mithat, P'Kolaou, Laçi, Olawoyin, Taha, Halil, Sowe