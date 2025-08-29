CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş yerli hamlesi! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş yerli hamlesi! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Singo transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Takımdaki yabancı sınırını düşünen sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı halinde yerini 2 yıldızdan biriyle doldurmayı planlıyor. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Singo'da mutlu sona ulaşan sarıkırmızılılar, orta saha ve kaleci transferleriyle birlikte ideal kadrosunu şekillendirecek.

Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Kalede Ederson ve Lammens isimleri üzerinde duran G.Saray yönetimi, orta alanda ise birçok alternatif isimle temas halinde.

Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Bissouma'da frene basan sarı-kırmızılılar, Raphael Onyedika için temasta bulunurken, İnter forması giyen Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile de yeniden görüşmelere başladı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise yabancı kontenjanı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

MAROTTA: KARARI KENDİSİ VERECEK
Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimali devam ederken başarılı futbolcu giderse teknik direktör Okan Buruk Zaniolo'yu ilk 11'de düşünüyor.

Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

İtalyan yıldızın formayı giyecek olmasıyla orta alana bir yabancı daha transfer etmesi zorlaşacak olan Cimbom, Barış'ın gitmesi halinde orta alandaki tercihini yerli bir isimden yana kullanacak. Bu futbolcu da İnter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan başkası değil.

Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

İnter Başkanı Marotta transferle ilgili ise kararı Hakan'ın kendisinin vereceğini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

ALTERNATİF İLKAY OLACAK

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için talep ettiği yüksek bonservis bedelini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılılar, bunu başaramazsa İlkay Gündoğan için nabız yoklayacak.

Galatasaray'dan flaş transfer bombası birden! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan 34 yaşındaki futbolcuyla aradaki tek pürüz yıllık ücret arasındaki fark. İlkay indirime giderse yönetim transferde noktayı koyacak.

F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
REKLAM
DİĞER
Sosyetenin ünlü çiftinin kızı evde ölü bulunmuştu! Miami'deki sır ölümde yeni detay
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
G.Saray'da Ederson tamam!
Ve G.Saray bir transfer bombası daha patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02