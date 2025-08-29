TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş yerli hamlesi! Barış Alper giderse 2 yıldızdan biri...

Singo transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Takımdaki yabancı sınırını düşünen sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı halinde yerini 2 yıldızdan biriyle doldurmayı planlıyor. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Singo'da mutlu sona ulaşan sarıkırmızılılar, orta saha ve kaleci transferleriyle birlikte ideal kadrosunu şekillendirecek.
Kalede Ederson ve Lammens isimleri üzerinde duran G.Saray yönetimi, orta alanda ise birçok alternatif isimle temas halinde.
Bissouma'da frene basan sarı-kırmızılılar, Raphael Onyedika için temasta bulunurken, İnter forması giyen Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile de yeniden görüşmelere başladı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise yabancı kontenjanı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
MAROTTA: KARARI KENDİSİ VERECEK Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimali devam ederken başarılı futbolcu giderse teknik direktör Okan Buruk Zaniolo'yu ilk 11'de düşünüyor.
İtalyan yıldızın formayı giyecek olmasıyla orta alana bir yabancı daha transfer etmesi zorlaşacak olan Cimbom, Barış'ın gitmesi halinde orta alandaki tercihini yerli bir isimden yana kullanacak. Bu futbolcu da İnter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan başkası değil.
İnter Başkanı Marotta transferle ilgili ise kararı Hakan'ın kendisinin vereceğini söyledi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.