CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o yıldız futbolcu için transfer teklifini yenilediler. Oyuncu için kısa süre içerisinde net cevap alınamazsa alternatif isimlere yönelineceği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirme çabaları süren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Serie A ekiplerinden Udinese'nin transfer gündeminde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo için Galatasaray ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflerken Udinese satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Tutto Mercato'nun haberine göre Udinese, Zaniolo için teklifini yeniledi ve kiralama ücreti için 1 milyon Euro, satın alma opsiyonu için 8 milyon Euro ve satıştan pay önerdi. Transferin bitimine az bir süre kaldığı için İtalyan kulübü çok fazla beklemek istemiyor. Galatasaray'dan bekledikleri dönüşü alamadıkları takdirde Rangers'ta forma giyen Bajrami'ye yönelecekler.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplamda 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Zaniolo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

İŞTE O HABER

G.Saray'da Onana iddiası!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Galatasaray’ın yeni stoperi belli oldu! Sarı-kırmızılı takımdan rekor bonservis
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi!
Solskjaer'den flaş sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? 15:41
Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? 15:26
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51
Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman? 14:39
Daha Eski
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 14:20
Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? 14:02
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48