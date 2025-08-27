TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!

Yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirme çabaları süren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Serie A ekiplerinden Udinese'nin transfer gündeminde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo için Galatasaray ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflerken Udinese satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif sundu.