TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim için yeni teklif!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o yıldız futbolcu için transfer teklifini yenilediler. Oyuncu için kısa süre içerisinde net cevap alınamazsa alternatif isimlere yönelineceği aktarıldı. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirme çabaları süren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Serie A ekiplerinden Udinese'nin transfer gündeminde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo için Galatasaray ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflerken Udinese satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif sundu.
Tutto Mercato'nun haberine göre Udinese, Zaniolo için teklifini yeniledi ve kiralama ücreti için 1 milyon Euro, satın alma opsiyonu için 8 milyon Euro ve satıştan pay önerdi. Transferin bitimine az bir süre kaldığı için İtalyan kulübü çok fazla beklemek istemiyor. Galatasaray'dan bekledikleri dönüşü alamadıkları takdirde Rangers'ta forma giyen Bajrami'ye yönelecekler.
Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplamda 36 maça çıkan İtalyan oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Zaniolo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.