CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Singo geliyor

Singo geliyor

Sarı-kırmızılılar hem Monaco ile hem de Wilfred Singo ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki yıldızın bu hafta Türkiye’ye gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Singo geliyor

Leroy Sane ve Victor Osimhen'in ardından G.Saray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar uzun süredir takip ettiği Wilfred Singo'da artık mutlu sona ulaştı ve oyuncuya kavuşmak için geri sayıma geçti. Monaco'nun ilk etapta 40 milyon euro talep etmesi nedeniyle diğer alternatiflerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, Singo'dan hiç vazgeçmemişti. Akanji haberlerinden sonra Monaco insafa gelip indirime gitti. G.Saray'ın 25 milyonluk ilk önerisi 30'a çıktı ve Monaco ile anlaşma sağlandı.

PAZARLIKLAR UZUN SÜRDÜ

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan 24 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için ise Fransızlara 5 milyon euro ödeme yapılacak. Transferin bu aşaması çözüldükten sonra oyuncu ile pazarlıklar başladı. Singo da Davinson Sanchez'in yeni maaşı olan 4.5 milyon euro'da ikna oldu. Bonuslarla birlikte 5 milyon euro kazanacak olan Singo'nun bu hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi. Almanya'da yayın yapan Bild, G.Saray'ın hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağladığını, Singo'nun İstanbul yolculuğu için bavullarını hazırlamaya başladığını duyurdu.

TAM BİR JOKER

Teknik Direktör Okan Buruk'un çok yönlü oyuncuları sevdiği biliniyor. Takımda görmeyi çok istediği Wilfred Singo da tam anlamıyla bu profile uyan bir isim. 24 yaşındaki oyuncu kariyerine sağ kanatta başlarken zamanla sağ bek ve stopere evrildi. Gerektiğinde bu üç bölgede de büyük bir başarıyla forma giyen Singo sürati ve fiziği ile dikkat çekiyor.

DROGBA FAKTÖRÜ

Fildişili futbolcular için bir efsane olan Didier Drogba, görüşmeler öncesinde Wilfred Singo ile temasa geçti. G.Saray hakkında olumlu görüşlerini ileten Drogba'nın sözleri ve Şampiyonlar Ligi etkisiyle Singo kısa sürede ikna oldu.

Akanji transferinde flaş gelişme!
G.Saray'da Onana iddiası!
DİĞER
Ortak tutkuları spor! Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin bilinmeyeleri...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:24
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:24