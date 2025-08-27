Singo geliyor

Leroy Sane ve Victor Osimhen'in ardından G.Saray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar uzun süredir takip ettiği Wilfred Singo'da artık mutlu sona ulaştı ve oyuncuya kavuşmak için geri sayıma geçti. Monaco'nun ilk etapta 40 milyon euro talep etmesi nedeniyle diğer alternatiflerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, Singo'dan hiç vazgeçmemişti. Akanji haberlerinden sonra Monaco insafa gelip indirime gitti. G.Saray'ın 25 milyonluk ilk önerisi 30'a çıktı ve Monaco ile anlaşma sağlandı.

PAZARLIKLAR UZUN SÜRDÜ

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan 24 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için ise Fransızlara 5 milyon euro ödeme yapılacak. Transferin bu aşaması çözüldükten sonra oyuncu ile pazarlıklar başladı. Singo da Davinson Sanchez'in yeni maaşı olan 4.5 milyon euro'da ikna oldu. Bonuslarla birlikte 5 milyon euro kazanacak olan Singo'nun bu hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi. Almanya'da yayın yapan Bild, G.Saray'ın hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağladığını, Singo'nun İstanbul yolculuğu için bavullarını hazırlamaya başladığını duyurdu.

TAM BİR JOKER

Teknik Direktör Okan Buruk'un çok yönlü oyuncuları sevdiği biliniyor. Takımda görmeyi çok istediği Wilfred Singo da tam anlamıyla bu profile uyan bir isim. 24 yaşındaki oyuncu kariyerine sağ kanatta başlarken zamanla sağ bek ve stopere evrildi. Gerektiğinde bu üç bölgede de büyük bir başarıyla forma giyen Singo sürati ve fiziği ile dikkat çekiyor.

DROGBA FAKTÖRÜ

Fildişili futbolcular için bir efsane olan Didier Drogba, görüşmeler öncesinde Wilfred Singo ile temasa geçti. G.Saray hakkında olumlu görüşlerini ileten Drogba'nın sözleri ve Şampiyonlar Ligi etkisiyle Singo kısa sürede ikna oldu.