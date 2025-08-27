İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Galatasaray kura çekimi ne zaman?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizden katılan tek takım olacak. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi sonrası Devler Ligi'nde Türkiye'yi sadece sarı kırmızılılar temsil edecek.

Cimbom'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alacağı torba ise belli oldu.

Sarı kırmızılılar kuraya 4. torbadan katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco'da Grimaldi Forum'dayapılacak 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.00'da çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI ŞU ŞEKİLDE;

1. Torba

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba

Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge

3. Torba

PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya, Tottenham

4. Torba

Kopenhag, Monaco, GALATASARAY, Union SG, Karabağ, Athletico Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat