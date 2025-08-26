CANLI SKOR ANA SAYFA
Sane ısınıyor

Sane ısınıyor

Uyum sürecini atlatan Leroy Sane Kayseri deplasmanındaki 1 gol, 1 asistlik resitali ile Süper Lig’e damgasını vuracağını gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Sane ısınıyor

Sezonun en önemli transferlerinden birisi olan Leroy Sane, ligin ilk iki haftasında yeni takımına adaptasyon süreci yaşamıştı. Lig ve taktik değişikliği nedeniyle bu sürece uyum sağlamaya çalışan Sane, ilk iki haftada elinden geleni yapmıştı. Ancak Kayserispor deplasmanındaki görüntüsü ile Süper Lig'e damgasını vuracağını gösterdi. Tam anlamıyla bir resital sunan 29 yaşındaki Alman futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

2 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmaya taktik değişiklik nedeniyle sağ kanatta başlayan ve takımın hücumlarında önemli bir rol üstlenen Sane, kendisine ödenen paraların boşa olmadığını gösterdi. İleride Yunus Akgün ve Osimhen ile harika bir uyum içerisinde çalışan yıldız oyuncu, 2023 yılında Bayern Münih'teki Darmstad mücadelesinin ardından ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yapmayı bildi. Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı da Leroy Sane'nin performansı ilegol sevincine sayfasında yer verdi.

