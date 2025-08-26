Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da G.Saray'da işler yolunda gidiyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de rakiplerini ezip geçerken istatistikler de dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da inanılmaz bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna kuruldu. Sarı-kırmızılılar ligin ilk 3 haftasında rahat galibiyetler alarak 10 gol attı ve hiç gol yemeden zirvenin sahibi oldu.

Geçen sezonun son 8 haftasında seri yakalayan Cimbom, bu yılki 3 maçla birlikte 11 maçlık harika bir galibiyet zincirine ulaştı. Bu süreçte tam 7 karşılaşmada rakiplerinden gol yemeyen G.Saray 33 puanlık bir ambargo uyguladı. Son 3 yılın şampiyonu olan sarı-kırmızılılar 11 maçlık periyotta rakip filelere 32 gol bırakırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Ligin üzerinde bir performans çizen Aslan, rakipsiz olduğunu gösterdi.